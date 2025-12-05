https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/dmitriyev-merz-kendini-baris-muzakerelerinden-bizzat-uzaklastirdi-1101560061.html

Dmitriyev: Merz kendini barış müzakerelerinden bizzat uzaklaştırdı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Merz’in Ukrayna konusunda barış müzakereleriyle ilgili ‘kendini oyundan çıkardığını’ ifade etti. 05.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın uluslararası yatırım-ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e yönelik açıklamasında, Ukrayna konusunda barış müzakereleriyle ilgili ‘kendini oyundan çıkardığını’ ifade etti. Dmitriyev, bunun gerekçesi olarak Merz’in savaş çağrılarını, müzakere sürecini baltalama girişimlerini, gerçekçi olmayan önerilerini ve ‘aşılmaz bir saflığı’ gösterdi.Dmitriyev, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Perşembe günü Alman Der Spiegel dergisi, Avrupa liderleri ile Vladimir Zelenskiy arasındaki gizli telefon görüşmesine ait bazı bölümleri yayımladı. Görüşmeye Merz de katıldı. Merz’in Zelenskiy’e ‘Önümüzdeki günlerde son derece dikkatli olun’ dediği, ‘Onlar hem sizinle hem bizimle oyun oynuyor’ sözlerini kullandığı aktarıldı. Bu ifadelerin, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan’ın damadı Jared Kushner’i ima ettiği değerlendirildi. Almanya Başbakanlık makamı, yayımlanan görüşme kayıtlarıyla ilgili yorum yapmayacağını açıkladı.Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Witkoff ve Kushner’i kabul etti. ABD temsilcilerinin Moskova ziyareti, Washington’ın Ukrayna için hazırladığı barış planının görüşülmesiyle ilgiliydi. Perşembe günü Putin, ABD tarafının Trump’ın barış planında yer alan 27 maddenin dört pakete ayrıldığını ve bunların ayrı ayrı müzakere edilmesinin önerildiğini açıkladı.

