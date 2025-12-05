https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/rekabet-kurulundan-iki-yapim-sirketine-dev-ceza-1101575077.html
Rekabet Kurulu'ndan iki yapım şirketine dev ceza
05.12.2025
"Ulusal kanallar, oyuncular, ajanslar, senaristler ve yönetmenlerle münhasırlık içeren anlaşmalar yapılmayacak. Yurt dışı dağıtım anlaşmalarına, alıcıların Türkiye'den diğer yapımcı veya dağıtıcılarla çalışılmasını engelleyecek hükümler eklenmeyecek" vurgusu yapıldı. Hassas bilge değişimi yaptılar vurgusu Med Yapım ve Ay Yapım'a, MA Distribution Televizyon ve Filmcilik AŞ (MADD) vasıtasıyla Türk dizilerinin yurt dışına ortak dağıtımı faaliyetinden kaynaklanan rekabet sorunları ile iş gücü piyasalarında gerçekleştirdikleri rekabete hassas bilgi değişimi eylemleri nedeniyle soruşturma açıldığı anımsatılarak, soruşturmanın, taahhüt ve uzlaşma usulleri kapsamında Kurul tarafından karara bağlandığı belirtildi. Soruşturma sonucunda kesilen cezalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Çalışan ücretlerine ilişkin güncel ve rekabete hassas bilgileri karşılıklı olarak paylaşmak suretiyle ilgili kanunu ihlal etmeleri nedeniyle, Ay Yapım'a 76 milyon lira ve Med Yapım'a 48 milyon tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Söz konusu firmalarca üretilen dizilerin MADD vasıtasıyla yurt dışına ortak dağıtımı faaliyeti nedeniyle ortaya çıkan rekabet sorunlarına ilişkin olarak ise taraflarca sunulan yapısal ve davranışsal nitelikteki taahhütler, Kurulca kabul edilerek taraflar hakkında bağlayıcı hale getirilmiştir." denildi. Ortak dağıtım gerçekleştiremeyeceklerSunulan taahhüde göre, MADD'in varlığına son verileceği ve aynı zamanda Ay Yapım ve Med Yapım tarafından başkaca ortak dağıtım faaliyeti gerçekleştirilmeyeceği aktarılan açıklamada, MADD'in elden çıkarılması için öngörülen süre boyunca bu teşebbüsün tam işlevsel bir ortak girişim haline getirileceği ve ana şirketlerden bağımsız profesyonel yöneticiler vasıtasıyla yönetileceği belirtildi.Açıklamada, MADD'in uygun alıcıya devrine kadar geçecek yaklaşık 12 aylık sürede söz konusu firmalarının çalışanları arasında rekabete hassas bilgi akışını kesin olarak engellemeye yönelik kapsamlı tedbirler alınacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Rekabet Kurulu, Türkiye'de dizi sektörünün önde gelen şirketlerinden Med Yapım ve Ay Yapım'a 124 milyon lira ceza kesti. İki şirketin ortak dağıtım şirketlerinin varlığının sona erdirileceği belirtilirken, "Ulusal kanallar, oyuncular, ajanslar, senaristler ve yönetmenlerle münhasırlık içeren anlaşmalar yapılmayacak. Yurt dışı dağıtım anlaşmalarına, alıcıların Türkiye'den diğer yapımcı veya dağıtıcılarla çalışılmasını engelleyecek hükümler eklenmeyecek" vurgusu yapıldı.
Hassas bilge değişimi yaptılar vurgusu
Med Yapım ve Ay Yapım'a, MA Distribution Televizyon ve Filmcilik AŞ (MADD) vasıtasıyla Türk dizilerinin yurt dışına ortak dağıtımı faaliyetinden kaynaklanan rekabet sorunları ile iş gücü piyasalarında gerçekleştirdikleri rekabete hassas bilgi değişimi eylemleri nedeniyle soruşturma açıldığı anımsatılarak, soruşturmanın, taahhüt ve uzlaşma usulleri kapsamında Kurul tarafından karara bağlandığı belirtildi.
Soruşturma sonucunda kesilen cezalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Çalışan ücretlerine ilişkin güncel ve rekabete hassas bilgileri karşılıklı olarak paylaşmak suretiyle ilgili kanunu ihlal etmeleri nedeniyle, Ay Yapım'a 76 milyon lira ve Med Yapım'a 48 milyon tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Söz konusu firmalarca üretilen dizilerin MADD vasıtasıyla yurt dışına ortak dağıtımı faaliyeti nedeniyle ortaya çıkan rekabet sorunlarına ilişkin olarak ise taraflarca sunulan yapısal ve davranışsal nitelikteki taahhütler, Kurulca kabul edilerek taraflar hakkında bağlayıcı hale getirilmiştir." denildi.
Ortak dağıtım gerçekleştiremeyecekler
Sunulan taahhüde göre, MADD'in varlığına son verileceği ve aynı zamanda Ay Yapım ve Med Yapım tarafından başkaca ortak dağıtım faaliyeti gerçekleştirilmeyeceği aktarılan açıklamada, MADD'in elden çıkarılması için öngörülen süre boyunca bu teşebbüsün tam işlevsel bir ortak girişim haline getirileceği ve ana şirketlerden bağımsız profesyonel yöneticiler vasıtasıyla yönetileceği belirtildi.
Açıklamada, MADD'in uygun alıcıya devrine kadar geçecek yaklaşık 12 aylık sürede söz konusu firmalarının çalışanları arasında rekabete hassas bilgi akışını kesin olarak engellemeye yönelik kapsamlı tedbirler alınacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlgili taahhüdün süresi içerisinde yerine getirilememesi halinde ise taraflardan birinin MADD'deki hisselerinin tamamını diğer hissedara devretmesi yahut MADD'in tasfiye edilmesi taahhüt edilmiştir. Ay Yapım ve Med Yapım'ın dağıtım faaliyetleri sadece kendi yapımlarıyla sınırlı olacak. Dağıtım faaliyetinin yürütülmediği durumda içerikler, bağımsız dağıtıcılar üzerinden sunulacak. Yapımcılık ve dağıtım faaliyetinin birlikte yürütüldüğü durumda, yine aynı faaliyetleri birlikte yürüten başka teşebbüslerle ortaklık veya ortak kontrol ilişkisi kurulmayacak. Ulusal kanallar, oyuncular, ajanslar, senaristler ve yönetmenlerle münhasırlık içeren anlaşmalar yapılmayacak. Yurt dışı dağıtım anlaşmalarına, alıcıların Türkiye'den diğer yapımcı veya dağıtıcılarla çalışılmasını engelleyecek hükümler eklenmeyecek. Dizi ve içerikler yurt dışındaki müşterilere eşit, şeffaf ve ayrı ayrı satılabilir şekilde sunulacak."