https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/rekabet-kurulundan-iki-yapim-sirketine-dev-ceza-1101575077.html

Rekabet Kurulu'ndan iki yapım şirketine dev ceza

Rekabet Kurulu'ndan iki yapım şirketine dev ceza

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, Med Yapım ve Ay Yapım'a uzlaşma sonucunda 124 milyon lira ceza kesti. 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-05T13:40+0300

2025-12-05T13:40+0300

2025-12-05T13:40+0300

ekonomi̇

med yapım

ay yapım

rekabet kurulu

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103955/07/1039550737_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4635781391720ad7a0d54be4e0b7f30a.jpg

Rekabet Kurulu, Türkiye'de dizi sektörünün önde gelen şirketlerinden Med Yapım ve Ay Yapım'a 124 milyon lira ceza kesti. İki şirketin ortak dağıtım şirketlerinin varlığının sona erdirileceği belirtilirken, "Ulusal kanallar, oyuncular, ajanslar, senaristler ve yönetmenlerle münhasırlık içeren anlaşmalar yapılmayacak. Yurt dışı dağıtım anlaşmalarına, alıcıların Türkiye'den diğer yapımcı veya dağıtıcılarla çalışılmasını engelleyecek hükümler eklenmeyecek" vurgusu yapıldı. Hassas bilge değişimi yaptılar vurgusu Med Yapım ve Ay Yapım'a, MA Distribution Televizyon ve Filmcilik AŞ (MADD) vasıtasıyla Türk dizilerinin yurt dışına ortak dağıtımı faaliyetinden kaynaklanan rekabet sorunları ile iş gücü piyasalarında gerçekleştirdikleri rekabete hassas bilgi değişimi eylemleri nedeniyle soruşturma açıldığı anımsatılarak, soruşturmanın, taahhüt ve uzlaşma usulleri kapsamında Kurul tarafından karara bağlandığı belirtildi. Soruşturma sonucunda kesilen cezalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Çalışan ücretlerine ilişkin güncel ve rekabete hassas bilgileri karşılıklı olarak paylaşmak suretiyle ilgili kanunu ihlal etmeleri nedeniyle, Ay Yapım'a 76 milyon lira ve Med Yapım'a 48 milyon tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Söz konusu firmalarca üretilen dizilerin MADD vasıtasıyla yurt dışına ortak dağıtımı faaliyeti nedeniyle ortaya çıkan rekabet sorunlarına ilişkin olarak ise taraflarca sunulan yapısal ve davranışsal nitelikteki taahhütler, Kurulca kabul edilerek taraflar hakkında bağlayıcı hale getirilmiştir." denildi. Ortak dağıtım gerçekleştiremeyeceklerSunulan taahhüde göre, MADD'in varlığına son verileceği ve aynı zamanda Ay Yapım ve Med Yapım tarafından başkaca ortak dağıtım faaliyeti gerçekleştirilmeyeceği aktarılan açıklamada, MADD'in elden çıkarılması için öngörülen süre boyunca bu teşebbüsün tam işlevsel bir ortak girişim haline getirileceği ve ana şirketlerden bağımsız profesyonel yöneticiler vasıtasıyla yönetileceği belirtildi.Açıklamada, MADD'in uygun alıcıya devrine kadar geçecek yaklaşık 12 aylık sürede söz konusu firmalarının çalışanları arasında rekabete hassas bilgi akışını kesin olarak engellemeye yönelik kapsamlı tedbirler alınacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/terlik-ve-ayakkabi-devine-rekabet-kurulu-sorusturmasi-1100715345.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

med yapım, ay yapım, rekabet kurulu, ceza