Terlik ve ayakkabı devine Rekabet Kurulu soruşturması

Rekabet Kurulu, Türkiye'de terlik ve ayakkabı alanında üretim yapan MUYA'ya soruşturma başlattı. 04.11.2025, Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, terlik ve ayakkabı üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren MUYA hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği tespit edilecek. Bayilerin pasif satışlarını engellediği iddia edildiMUYA'nın, Türkiye'deki yetkili satıcılarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yürüttüğü iddiası nedeniyle başlatılan soruşturmada, firmanın hem fiziksel mağazalar üzerinden satış yapan perakendecilerin hem de e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren bayilerinin yeniden satış fiyatlarını belirlediği ve bayilerin pasif satışlarını engellediğinin iddia edildi. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Öte yandan Kurul tarafından alınan soruşturma kararları hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

