https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/terlik-ve-ayakkabi-devine-rekabet-kurulu-sorusturmasi-1100715345.html
Terlik ve ayakkabı devine Rekabet Kurulu soruşturması
Terlik ve ayakkabı devine Rekabet Kurulu soruşturması
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, Türkiye'de terlik ve ayakkabı alanında üretim yapan MUYA'ya soruşturma başlattı. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-04T10:38+0300
2025-11-04T10:38+0300
2025-11-04T10:38+0300
ekonomi̇
rekabet kurulu
rekabet kurumu
soruşturma
muya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/01/1043704929_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e98b53b8822790d1b178457b7616c1d2.jpg
Rekabet Kurulu, terlik ve ayakkabı üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren MUYA hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği tespit edilecek. Bayilerin pasif satışlarını engellediği iddia edildiMUYA'nın, Türkiye'deki yetkili satıcılarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yürüttüğü iddiası nedeniyle başlatılan soruşturmada, firmanın hem fiziksel mağazalar üzerinden satış yapan perakendecilerin hem de e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren bayilerinin yeniden satış fiyatlarını belirlediği ve bayilerin pasif satışlarını engellediğinin iddia edildi. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Öte yandan Kurul tarafından alınan soruşturma kararları hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/rekabet-kurulundan-unlu-sirkete-3-milyar-154-milyon-lira-ceza-1100342581.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/01/1043704929_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_85e42269662c335381fe122ba677a172.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rekabet kurulu, rekabet kurumu, soruşturma, muya
rekabet kurulu, rekabet kurumu, soruşturma, muya
Terlik ve ayakkabı devine Rekabet Kurulu soruşturması
Rekabet Kurulu, Türkiye'de terlik ve ayakkabı alanında üretim yapan MUYA'ya soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, terlik ve ayakkabı üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren MUYA hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği tespit edilecek.
Bayilerin pasif satışlarını engellediği iddia edildi
MUYA'nın, Türkiye'deki yetkili satıcılarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yürüttüğü iddiası nedeniyle başlatılan soruşturmada, firmanın hem fiziksel mağazalar üzerinden satış yapan perakendecilerin hem de e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren bayilerinin yeniden satış fiyatlarını belirlediği ve bayilerin pasif satışlarını engellediğinin iddia edildi.
Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başka bir ifadeyle şirketin, bayilerin ve perakendecilerin ürünleri kendi belirledikleri fiyatlarda satmalarını ve bayilerin farklı bölgelerdeki müşterilerden gelen ürün taleplerini karşılamak üzere satış yapmalarını engellediği iddia edilmektedir. Bilindiği üzere internet üzerinden verilen siparişler de pasif satış kapsamında değerlendirilmektedir. Kurul tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu uygulamaların rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığı değerlendirilecek, deliller ışığında şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği tespit edilecektir."
Öte yandan Kurul tarafından alınan soruşturma kararları hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.