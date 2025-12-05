Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/putin-ve-modi-delhide-resmi-olmayan-gorusme-gerceklestirdi-1101559184.html
Putin ve Modi, Delhi’de resmi olmayan görüşme gerçekleştirdi
Putin ve Modi, Delhi’de resmi olmayan görüşme gerçekleştirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Delhi'deki başbakanlık konutunda resmi olmayan görüşme gerçekleştirdi.
Hindistan’a iki günlük resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Narendra Modi ile Yeni Delhi’deki başbakanlık konutunda resmi olmayan bir görüşme gerçekleştirdi.Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin baş başa ve kapalı formatta gerçekleştiği belirtildi.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov ise, bu tür samimi görüşmelerin, devletlerarası ilişkilerde en hassas ve stratejik konuların ele alındığı ortamlar olduğunu vurgulayarak, “Politika bu tarz buluşmalarda şekillenir” yorumunu yaptı.Putin’in Hindistan ziyareti, özellikle ekonomi, savunma ve enerji alanlarında iş birliğini derinleştirmeyi amaçlayan bir dizi önemli görüşmeyi kapsıyor. Cuma günü üst düzey resmi görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ardından taraflar, kapsamlı bir ikili hükümetler arası belge paketi ile çok sayıda ticari anlaşma imzalayacak. Putin ve Modi ayrıca Rusya-Hindistan İş Forumu'nun genel oturumunda konuşma yapacak ve basın mensuplarına ortak açıklamada bulunacak.Rus heyetinde Savunma Bakanı Andrey Belousov, Tarım Bakanı Oksana Lut, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan yer alıyor.
00:31 05.12.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Delhi’deki başbakanlık konutunda resmi olmayan görüşme gerçekleştirdi.
Hindistan’a iki günlük resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Narendra Modi ile Yeni Delhi’deki başbakanlık konutunda resmi olmayan bir görüşme gerçekleştirdi.
Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin baş başa ve kapalı formatta gerçekleştiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov ise, bu tür samimi görüşmelerin, devletlerarası ilişkilerde en hassas ve stratejik konuların ele alındığı ortamlar olduğunu vurgulayarak, “Politika bu tarz buluşmalarda şekillenir” yorumunu yaptı.
Putin’in Hindistan ziyareti, özellikle ekonomi, savunma ve enerji alanlarında iş birliğini derinleştirmeyi amaçlayan bir dizi önemli görüşmeyi kapsıyor. Cuma günü üst düzey resmi görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ardından taraflar, kapsamlı bir ikili hükümetler arası belge paketi ile çok sayıda ticari anlaşma imzalayacak. Putin ve Modi ayrıca Rusya-Hindistan İş Forumu'nun genel oturumunda konuşma yapacak ve basın mensuplarına ortak açıklamada bulunacak.
Rus heyetinde Savunma Bakanı Andrey Belousov, Tarım Bakanı Oksana Lut, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan yer alıyor.
