Putin: Rusya, Batı’nın Ukrayna eliyle başlattığı savaşı bitirmek istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Batı tarafından Ukrayna üzerinden körüklenen savaşı sona erdirmeyi hedeflediğini söyledi. Putin ayrıca, ABD... 04.12.2025

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan merkezli televizyon kanalı India Today’e verdiği röportajda Ukrayna'daki mevcut çatışma ve çözüm yolları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Putin, çatışmanın başlangıcından doğrudan Rusya’nın sorumlu tutulamayacağını, esasen bu çatışmanın Batı’nın stratejik hamleleri doğrultusunda Ukrayna aracılığıyla başlatıldığını dile getirdi.Putin, Moskova’nın başından beri diplomatik yollarla çözüm arayışında olduğunu belirterek, "Rusya olarak biz, Batı'nın Ukrayna'yı kullanarak üzerimize yönlendirdiği bu savaşı durdurmak istiyoruz" dedi.Putin, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun savaşın başlangıcı değil, onu sona erdirme girişimi olduğunu vurguladı.Putin, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek istediğini vurgulayarak, “Trump’ın bu savaşın insani gerekçelerle de olsa hızlı bir şekilde son bulmasını istediğinden hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı. Rus lider ayrıca, bölgesel ve küresel düzeyde güç dengelerinin değişmekte olduğunu belirterek, dünyadaki güç yapısının değiştiğini, yeni güç dengelerinin ortaya çıktığını ve büyük ülkeler arasındaki istikrarın hem ikili ilişkiler hem de uluslararası sistemde ilerleme için temel teşkil ettiğini vurguladı.Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

