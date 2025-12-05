https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/putin-ukraynadaki-cozum-cabalari-icin-modiye-tesekkur-etti-1101565282.html

Putin, Ukrayna'daki çözüm çabaları için Modi'ye teşekkür etti

Putin, Ukrayna'daki çözüm çabaları için Modi'ye teşekkür etti

Sputnik Türkiye

Yeni Delhi'de Modi'yle resmi görüşme gerçekleştiren Putin, Hindistan'ın Ukrayna'da çözüme yönelik çabalarından övgüyle söz etti. 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-05T10:02+0300

2025-12-05T10:02+0300

2025-12-05T10:12+0300

dünya

ukrayna

yeni delhi

rusya

hindistan

vladimir putin

narendra modi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101565256_0:209:2643:1696_1920x0_80_0_0_67ba96f2bdaeb9c101baa8693e2d986d.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Delhi'de bir araya geldiği Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye Ukrayna krizine çözüm bulunması için sarf ettiği çabalar için minnettar olduğunu söyledi.Rusya ve Hindistan'ın Ukrayna'daki durum hakkında düzenli olarak ele aldığını belirten Putin, bunun iki ülke arasındaki derin güvenin işareti olduğunu vurguladı.Ukrayna'daki durumu ve ABD de dahil diğer ortaklarla bu konuda yapılan temasları dün akşam Modi'ye etraflıca anlatma fırsatı bulduğunu söyleyen Putin, dünkü gayri resmi görüşmenin çok faydalı olduğunun altını çizdi.'Tüm çabaları destekliyoruz'Modi de, Ukrayna krizini Putin'le düzenli bir şekilde istişare ettiklerini belirterek "Hindistan, en kısa sürede barışın sağlanmasını ve bu yöndeki tüm çabaları tutarlı bir şekilde destekliyor. Barışı sağlamak için hepimiz birlikte çalışmalıyız. Dünyanın bir kez daha bu yolu izleyeceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/putin-mahatma-gandhi-anitini-ziyaret-etti-1101564447.html

ukrayna

yeni delhi

rusya

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, yeni delhi, rusya, hindistan, vladimir putin, narendra modi