Putin, Ukrayna'daki çözüm çabaları için Modi'ye teşekkür etti
Putin, Ukrayna'daki çözüm çabaları için Modi'ye teşekkür etti
Yeni Delhi'de Modi'yle resmi görüşme gerçekleştiren Putin, Hindistan'ın Ukrayna'da çözüme yönelik çabalarından övgüyle söz etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Delhi'de bir araya geldiği Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye Ukrayna krizine çözüm bulunması için sarf ettiği çabalar için minnettar olduğunu söyledi.Rusya ve Hindistan'ın Ukrayna'daki durum hakkında düzenli olarak ele aldığını belirten Putin, bunun iki ülke arasındaki derin güvenin işareti olduğunu vurguladı.Ukrayna'daki durumu ve ABD de dahil diğer ortaklarla bu konuda yapılan temasları dün akşam Modi'ye etraflıca anlatma fırsatı bulduğunu söyleyen Putin, dünkü gayri resmi görüşmenin çok faydalı olduğunun altını çizdi.'Tüm çabaları destekliyoruz'Modi de, Ukrayna krizini Putin'le düzenli bir şekilde istişare ettiklerini belirterek "Hindistan, en kısa sürede barışın sağlanmasını ve bu yöndeki tüm çabaları tutarlı bir şekilde destekliyor. Barışı sağlamak için hepimiz birlikte çalışmalıyız. Dünyanın bir kez daha bu yolu izleyeceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.
Putin, Ukrayna'daki çözüm çabaları için Modi'ye teşekkür etti

10:02 05.12.2025 (güncellendi: 10:12 05.12.2025)
Indian Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin
Yeni Delhi'de Modi'yle resmi görüşme gerçekleştiren Putin, Hindistan'ın Ukrayna'da çözüme yönelik çabalarından övgüyle söz etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Delhi'de bir araya geldiği Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye Ukrayna krizine çözüm bulunması için sarf ettiği çabalar için minnettar olduğunu söyledi.

Rusya ve Hindistan'ın Ukrayna'daki durum hakkında düzenli olarak ele aldığını belirten Putin, bunun iki ülke arasındaki derin güvenin işareti olduğunu vurguladı.

Ukrayna'daki durumu ve ABD de dahil diğer ortaklarla bu konuda yapılan temasları dün akşam Modi'ye etraflıca anlatma fırsatı bulduğunu söyleyen Putin, dünkü gayri resmi görüşmenin çok faydalı olduğunun altını çizdi.

'Tüm çabaları destekliyoruz'

Modi de, Ukrayna krizini Putin'le düzenli bir şekilde istişare ettiklerini belirterek "Hindistan, en kısa sürede barışın sağlanmasını ve bu yöndeki tüm çabaları tutarlı bir şekilde destekliyor. Barışı sağlamak için hepimiz birlikte çalışmalıyız. Dünyanın bir kez daha bu yolu izleyeceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.
