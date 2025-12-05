Türkiye
Putin, Mahatma Gandhi Anıtı'nı ziyaret etti
Putin, Mahatma Gandhi Anıtı'nı ziyaret etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan ziyaretinin ikinci gününde Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi'nin anıtına gitti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününe başladı.Rus lider, öncelikle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderek kendisi için hazırlanan resmi karşılama törenine katıldı.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Rus yapımı Aurus marka makam aracıyla atlı birlikler eşliğinde gelen Putin, Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi tarafından karşılandı.Karşılama töreninin ardından Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi'nin anıtının bulunduğu Raj Ghat kompleksini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı, anıta çelenk bıraktı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan ziyaretinin ikinci gününde Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi'nin anıtına gitti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününe başladı.

Rus lider, öncelikle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderek kendisi için hazırlanan resmi karşılama törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Rus yapımı Aurus marka makam aracıyla atlı birlikler eşliğinde gelen Putin, Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi'nin anıtının bulunduğu Raj Ghat kompleksini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı, anıta çelenk bıraktı.
