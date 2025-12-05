PAYCO Elektronik Para'ya el kondu: Suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildi

Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri ve şüphelilerin mal varlıklarına el koydu.PAYCO Elektronik Para'ya el kondu: Sebep ne?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 sayılı kanuna muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.Bireysel değil örgütlü faaliyetSoruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının analiz raporunun birlikte incelendiği aktarılan açıklamada, "Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.Suçla bağlantılı hareketAçıklamada, deliller birlikte değerlendirildiğinde elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt elebaşı, 3 yönetici ile bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğuna dikkat çekilerek, çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildiği vurgulandı.11 gözaltı: Mal varlıklarına el konduİstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandığı kaydedildi.Suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait mal varlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle yürütülmeye devam edildiği belirtildi.
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri ve şüphelilerin mal varlıklarına el koydu.

PAYCO Elektronik Para'ya el kondu: Sebep ne?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 sayılı kanuna muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bireysel değil örgütlü faaliyet

Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının analiz raporunun birlikte incelendiği aktarılan açıklamada, "Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Suçla bağlantılı hareket

Açıklamada, deliller birlikte değerlendirildiğinde elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt elebaşı, 3 yönetici ile bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğuna dikkat çekilerek, çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildiği vurgulandı.

11 gözaltı: Mal varlıklarına el kondu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandığı kaydedildi.
Suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait mal varlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle yürütülmeye devam edildiği belirtildi.
