PFDK, Mert Hakan Yandaş'a 3 maç men cezası verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men cezası... 04.12.2025
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle Mert Hakan Yandaş Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.PFDK, Mert Hakan Yandaş’a, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 120 bin TL para cezası verdi.Kurul, cezayı Futbol Disiplin Talimatı’nın 41/1-a ve 35/4 maddeleri kapsamında uyguladı.
