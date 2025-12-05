https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/ogrenci-servisi-ile-kamyonet-carpisti-14-kisi-yaralandi-1101565720.html

Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. 05.12.2025

türki̇ye

trafik kazası

öğrenci servisi

Afyonkarahisar Bolvadin'de öğrencileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 14 kişi hastanede tedavi altına alındı. 14 kişi hastanelik olduSürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen öğrenci servis aracı ile kamyonet Eski Belediye Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

türki̇ye

