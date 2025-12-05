Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı
Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. 05.12.2025
türki̇ye
trafik kazası
öğrenci servisi
Afyonkarahisar Bolvadin'de öğrencileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 14 kişi hastanede tedavi altına alındı. 14 kişi hastanelik oldu Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen öğrenci servis aracı ile kamyonet Eski Belediye Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
türki̇ye
SON HABERLER
trafik kazası, öğrenci servisi
trafik kazası, öğrenci servisi

Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı

10:13 05.12.2025
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Bolvadin'de öğrencileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 14 kişi hastanede tedavi altına alındı.

14 kişi hastanelik oldu

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen öğrenci servis aracı ile kamyonet Eski Belediye Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
