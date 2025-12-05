https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/ogrenci-servisi-ile-kamyonet-carpisti-14-kisi-yaralandi-1101565720.html
Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı
Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T10:13+0300
2025-12-05T10:13+0300
2025-12-05T10:13+0300
türki̇ye
trafik kazası
öğrenci servisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101565539_0:149:2730:1685_1920x0_80_0_0_970ca0c2a36d1a7dc49cbf68ed957b35.jpg
Afyonkarahisar Bolvadin'de öğrencileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 14 kişi hastanede tedavi altına alındı. 14 kişi hastanelik olduSürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen öğrenci servis aracı ile kamyonet Eski Belediye Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/katliam-gibi-kaza-tira-carpan-aractaki-4-kisi-hayatini-kaybetti-1101535461.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101565539_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ae6e7568239cea6da728140d00999a0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trafik kazası, öğrenci servisi
trafik kazası, öğrenci servisi
Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Bolvadin'de öğrencileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 14 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen öğrenci servis aracı ile kamyonet Eski Belediye Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.