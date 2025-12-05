https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/muglada-saganak-ve-firtina-hayati-felc-etti-yollar-gole-dondu-agaclar-devrildi-1101567669.html

Muğla'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

Sputnik Türkiye

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. Yollar ve caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi. 05.12.2025, Sputnik Türkiye

Muğla'da Bodrum, Gümbet ve Marmaris'te etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok araç yolda kaldı, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Bodrum ve Gümbet'te yollar göle döndüBodrum'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili oldu. Bodrum-Turgutreis ve Gümbet istikametindeki cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlatırken, araçlar da çekici ve vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. Polis ve jandarma ekipleri trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Konacık Mahallesi'ndeki pazar yerinde şiddetli sağanak nedeniyle pazarcılar zor anlar yaşadı. İlçede sağanak etkisini sürdürüyor.Şiddetli rüzgar ağaç devirdiMeteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan rüzgarın şiddeti saatte 52 kilometreyi buldu, birçok mahallede ağaçlar devrildi.İlçede etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde oluşan su birikintisi sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına ve yağmur nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara belediye ekipleri müdahale ediyor. İlçede rüzgar ve sağanak devam ediyor.

