Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu yağış uyarıları yapıldı: Ani su baskını ve hortum riski var
Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu yağış uyarıları yapıldı: Ani su baskını ve hortum riski var
5 Aralık hava durumu raporuna göre birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. Muğla’ya turuncu, Antalya, Isparta, Burdur, Aydın ve İzmir’e sarı kod uyarısı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Aralık Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Ege ve Akdeniz kıyılarında rüzgarın şiddeti saatte 60 kilometreye ulaşıyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Antalya, Burdur, İzmir, Aydın ve Isparta'da sarı kodlu yağış uyarısı verilirken Muğla'ya turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
06:49 05.12.2025
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde şiddetli yağış etkili olacak. Antalya, Burdur, İzmir, Aydın ve Isparta'da sarı kodlu yağış uyarısı verilirken Muğla'ya turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Aralık Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ege ve Akdeniz kıyılarında rüzgarın şiddeti saatte 60 kilometreye ulaşıyor.

Ani su baskınlarına dikkat

Yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Antalya, Burdur, İzmir, Aydın ve Isparta'da sarı kodlu yağış uyarısı verilirken Muğla'ya turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı.

MARMARA

BURSA – 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANAKKALE – 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL – 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ – 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR – 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA – 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA – 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HATAY – 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA – 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

ANKARA – 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR – 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
KONYA – 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu
NEVŞEHİR – 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DÜZCE – 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SİNOP – 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK – 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
RİZE – 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN – 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON – 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS – 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
MALATYA – 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
VAN – 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DİYARBAKIR – 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN – 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
