Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu yağış uyarıları yapıldı: Ani su baskını ve hortum riski var

5 Aralık hava durumu raporuna göre birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. Muğla’ya turuncu, Antalya, Isparta, Burdur, Aydın ve İzmir’e sarı kod uyarısı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Aralık Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Ege ve Akdeniz kıyılarında rüzgarın şiddeti saatte 60 kilometreye ulaşıyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Antalya, Burdur, İzmir, Aydın ve Isparta'da sarı kodlu yağış uyarısı verilirken Muğla'ya turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

