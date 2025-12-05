https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/mhp-kanun-teklifi-sundu-implant-tedavisi-sgk-kapsamina-alinsin-1101586249.html

MHP kanun teklifi sundu: İmplant tedavisi SGK kapsamına alınsın

MHP kanun teklifi sundu: İmplant tedavisi SGK kapsamına alınsın

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, implant tedavisinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına alınmasına ilişkin Meclis'e... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-05T19:47+0300

2025-12-05T19:47+0300

2025-12-05T19:47+0300

türki̇ye

mhp

sgk

diş

diş hekimi

diş ağrısı

diş hekimliği

diş sağlığı

implant

silikon implant

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100940558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b09dd045ddc057aed0da8613f4a93d3.jpg

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), halkın özellikle de emeklilerin uzun süredir dile getirdiği önemli bir talebi Meclis gündemine taşıdı.MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan kanun teklifinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddesinde değişiklik yapılarak, ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında implant tedavisinin devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.Düzenlemeye göre, yerli üretim olması şartıyla ve en fazla dört implant uygulamasının SGK tarafından karşılanması planlanıyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavilerinin de belirlenen madde kapsamında karşılanması amaçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/mhp-teklifi-meclise-sundu-universite-ogrencileri-icin-otv-ve-kdv-muafiyeti-1101519257.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, sgk, diş, diş hekimi, diş ağrısı, diş hekimliği, diş sağlığı, implant, silikon implant