MHP kanun teklifi sundu: İmplant tedavisi SGK kapsamına alınsın
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, implant tedavisinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına alınmasına ilişkin Meclis'e... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), halkın özellikle de emeklilerin uzun süredir dile getirdiği önemli bir talebi Meclis gündemine taşıdı.MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan kanun teklifinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddesinde değişiklik yapılarak, ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında implant tedavisinin devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.Düzenlemeye göre, yerli üretim olması şartıyla ve en fazla dört implant uygulamasının SGK tarafından karşılanması planlanıyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavilerinin de belirlenen madde kapsamında karşılanması amaçlanıyor.
