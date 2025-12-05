Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/lubnanli-uzman-putinin-hindistan-ziyareti-kuresel-sistemdeki-jeopolitik-donusumler-baglaminda-1101587926.html
Lübnanlı uzman: Putin’in Hindistan ziyareti, küresel sistemdeki jeopolitik dönüşümler bağlamında stratejik önemde
Lübnanlı uzman: Putin’in Hindistan ziyareti, küresel sistemdeki jeopolitik dönüşümler bağlamında stratejik önemde
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Tarek Fakhri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyaretinin, küresel sistemdeki jeopolitik dönüşümler... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T22:36+0300
2025-12-05T22:36+0300
dünya
vladimir putin
rusya
hindistan
ziyaret
çok kutuplu dünya
jeopolitik işbirliği
lübnan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085678292_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_143dbeec8e29a1eb0dd6872471590a9c.jpg
Rusya lideri Vladimir Putin’in Hindistan’a yaptığı ziyareti Sputnik’e değerlendiren Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Tarek Fakhri, bu ziyaretin değişmekte olan küresel güç dengeleri açısından büyük stratejik önem taşıdığını söyledi.Rusya ve Hindistan’ın çok kutuplu yeni dünya düzeninde eşgüdüm içinde hareket eden merkez ülkeler olduğunu vurgulayan uzman, şunları ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/putin-rusya-ile-hindistan-arasindaki-stratejik-ortaklik-esitlik-ve-karsilikli-saygiya-dayali-----1101585693.html
rusya
hindistan
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085678292_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c44997bad7799c650e3dd4242fb89dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, hindistan, ziyaret, çok kutuplu dünya, jeopolitik işbirliği, lübnan
vladimir putin, rusya, hindistan, ziyaret, çok kutuplu dünya, jeopolitik işbirliği, lübnan

Lübnanlı uzman: Putin’in Hindistan ziyareti, küresel sistemdeki jeopolitik dönüşümler bağlamında stratejik önemde

22:36 05.12.2025
© Sputnik / Гавриил ГригоровRusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan lideri Narendra Modi
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan lideri Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
© Sputnik / Гавриил Григоров
Abone ol
Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Tarek Fakhri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyaretinin, küresel sistemdeki jeopolitik dönüşümler bağlamında stratejik önemde olduğunu belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin’in Hindistan’a yaptığı ziyareti Sputnik’e değerlendiren Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Tarek Fakhri, bu ziyaretin değişmekte olan küresel güç dengeleri açısından büyük stratejik önem taşıdığını söyledi.
Rusya ve Hindistan’ın çok kutuplu yeni dünya düzeninde eşgüdüm içinde hareket eden merkez ülkeler olduğunu vurgulayan uzman, şunları ifade etti.
Rusya ve Hindistan, hem siyasi hem de ekonomik alanda dünya sahnesinde ağırlığı olan iki önemli kutup. Bu tür temaslar, dünya sisteminin artık eski tek kutuplu yapıdan uzaklaştığını ve çok kutupluluğa evrildiğini gösteriyor.
Her iki tarafın uluslararası alanda vermeye ve güçlendirmeye çalıştığı temel mesaj şu: Küresel sistem ciddi bir jeopolitik değişim geçiriyor ve yeni güç merkezleri tek kutupluluktan uzak, iş birliği ve eşgüdüm temelinde hareket ediyor.
Vladimir Putin, Hindistan Devlet Başkanı Droupadhi Murmu ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
DÜNYA
Putin: Rusya ile Hindistan arasındaki stratejik ortaklık eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı
18:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала