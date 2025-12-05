https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/lubnanli-uzman-putinin-hindistan-ziyareti-kuresel-sistemdeki-jeopolitik-donusumler-baglaminda-1101587926.html
Lübnanlı uzman: Putin’in Hindistan ziyareti, küresel sistemdeki jeopolitik dönüşümler bağlamında stratejik önemde
Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Tarek Fakhri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyaretinin, küresel sistemdeki jeopolitik dönüşümler... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya lideri Vladimir Putin’in Hindistan’a yaptığı ziyareti Sputnik’e değerlendiren Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Tarek Fakhri, bu ziyaretin değişmekte olan küresel güç dengeleri açısından büyük stratejik önem taşıdığını söyledi.Rusya ve Hindistan’ın çok kutuplu yeni dünya düzeninde eşgüdüm içinde hareket eden merkez ülkeler olduğunu vurgulayan uzman, şunları ifade etti.
Rusya lideri Vladimir Putin’in Hindistan’a yaptığı ziyareti Sputnik’e değerlendiren Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Tarek Fakhri, bu ziyaretin değişmekte olan küresel güç dengeleri açısından büyük stratejik önem taşıdığını söyledi.
Rusya ve Hindistan’ın çok kutuplu yeni dünya düzeninde eşgüdüm içinde hareket eden merkez ülkeler olduğunu vurgulayan uzman, şunları ifade etti.
Rusya ve Hindistan, hem siyasi hem de ekonomik alanda dünya sahnesinde ağırlığı olan iki önemli kutup. Bu tür temaslar, dünya sisteminin artık eski tek kutuplu yapıdan uzaklaştığını ve çok kutupluluğa evrildiğini gösteriyor.
Her iki tarafın uluslararası alanda vermeye ve güçlendirmeye çalıştığı temel mesaj şu: Küresel sistem ciddi bir jeopolitik değişim geçiriyor ve yeni güç merkezleri tek kutupluluktan uzak, iş birliği ve eşgüdüm temelinde hareket ediyor.