Lübnanlı uzman: Putin'in Hindistan ziyareti, küresel sistemdeki jeopolitik dönüşümler bağlamında stratejik önemde

Lübnanlı uzman: Putin’in Hindistan ziyareti, küresel sistemdeki jeopolitik dönüşümler bağlamında stratejik önemde

05.12.2025

Rusya lideri Vladimir Putin'in Hindistan'a yaptığı ziyareti Sputnik'e değerlendiren Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Tarek Fakhri, bu ziyaretin değişmekte olan küresel güç dengeleri açısından büyük stratejik önem taşıdığını söyledi.Rusya ve Hindistan'ın çok kutuplu yeni dünya düzeninde eşgüdüm içinde hareket eden merkez ülkeler olduğunu vurgulayan uzman, şunları ifade etti.

