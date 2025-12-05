https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/lubnanli-uzman-bati-ukrayna-krizinin-cozumunu-istemiyor-1101559805.html
Lübnanlı uzman: Batı, Ukrayna krizinin çözümünü istemiyor
05.12.2025
Lübnanlı uluslararası ilişkiler ve Rusya uzmanı Rabia Gysn, Ukrayna’daki mevcut durumun ‘tamamen Batı’nın kontrolünde’ olduğunu ve krizin köklü biçimde çözülmesini istemeyen Batılı aktörlerin Kiev’i çatışmayı sürdürmeye zorladığını ifade etti.Gysn, “Ukrayna’daki rejim tamamen Batı’ya bağımlı. Batı, krizin köklü çözümünden yana değil. Bu nedenle, Rusya açısından devam eden özel askeri operasyon, Kiev’i müzakereye zorlamanın en uygun yolu haline geldi. Moskova, sahadaki duruma dayanarak müzakerelerde kendi şartlarını kabul ettirebilir” dedi.Rusya’nın adımlarını ‘mantıklı’ olarak nitelendiren uzman, Moskova’nın Avrupa’da diplomatik açılım arayışından vazgeçmediğini vurguladı. Gysn, “Bugün artık açıkça görülüyor ki cephede ilerleme belirleyici faktör. Rusya, operasyonun taktik niteliğini korumaya ve ordusunun Ukrayna’da yıpranmasını engellemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.Uzman, Rusya lideri Vladimir Putin’in sözlerine dikkat çekerek, “Putin çok net konuştu: ‘Rusya, Donbass ve Novorossiya’yı her halükarda askeri ya da başka bir yolla özgürleştirecek.’ Bu açıklama Avrupa’ya verilmiş açık bir mesaj. Avrupa, müzakereleri uzatmayı, zaman kazanmayı ve Ukrayna’ya askeri desteği artırmayı sürdürürse; Rusya, cephedeki baskıyı artırarak ilerlemeye devam edecek. Ancak bu, çatışmayı sona erdirme hedefine yönelmiş bir strateji” dedi.
Lübnanlı uluslararası ilişkiler ve Rusya uzmanı Rabia Gysn, Ukrayna’daki mevcut durumun ‘tamamen Batı’nın kontrolünde’ olduğunu ve krizin köklü biçimde çözülmesini istemeyen Batılı aktörlerin Kiev’i çatışmayı sürdürmeye zorladığını ifade etti.
Gysn, “Ukrayna’daki rejim tamamen Batı’ya bağımlı. Batı, krizin köklü çözümünden yana değil. Bu nedenle, Rusya açısından devam eden özel askeri operasyon, Kiev’i müzakereye zorlamanın en uygun yolu haline geldi. Moskova, sahadaki duruma dayanarak müzakerelerde kendi şartlarını kabul ettirebilir” dedi.
Rusya’nın adımlarını ‘mantıklı’ olarak nitelendiren uzman, Moskova’nın Avrupa’da diplomatik açılım arayışından vazgeçmediğini vurguladı. Gysn, “Bugün artık açıkça görülüyor ki cephede ilerleme belirleyici faktör. Rusya, operasyonun taktik niteliğini korumaya ve ordusunun Ukrayna’da yıpranmasını engellemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Uzman, Rusya lideri Vladimir Putin’in sözlerine dikkat çekerek, “Putin çok net konuştu: ‘Rusya, Donbass ve Novorossiya’yı her halükarda askeri ya da başka bir yolla özgürleştirecek.’ Bu açıklama Avrupa’ya verilmiş açık bir mesaj. Avrupa, müzakereleri uzatmayı, zaman kazanmayı ve Ukrayna’ya askeri desteği artırmayı sürdürürse; Rusya, cephedeki baskıyı artırarak ilerlemeye devam edecek. Ancak bu, çatışmayı sona erdirme hedefine yönelmiş bir strateji” dedi.