https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/rusya-disisleri-nato-ve-ab-ukraynadaki-baris-surecini-surekli-sabote-etmeye-calisti-1101558668.html

Rusya Dışişleri: NATO ve AB, Ukrayna’daki barış sürecini sürekli sabote etmeye çalıştı

Rusya Dışişleri: NATO ve AB, Ukrayna’daki barış sürecini sürekli sabote etmeye çalıştı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO ve AB'nin Ukrayna krizine yönelik somut barış fırsatlarını defalarca engellediğini belirterek, Batı’nın... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T23:46+0300

2025-12-04T23:46+0300

2025-12-04T23:46+0300

dünya

aleksandr gruşko

rusya dışişleri bakanlığı

agi̇t

nato

avrupa birliği

ab

ukrayna

batı

karadeniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_893c04961800f2c9bbee8904edcabe02.png

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki barış sürecini başından beri baltaladığını ve bu yaklaşımın hala değişmediğini söyledi.Gruşko, bazı Batılı ülkelerin "barış çağrılarının" da samimiyetten uzak ve sonuç almayı imkansız kılan şartlarla sunulduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:Gruşko, AGİT’in çatışmacı yaklaşımının küresel tehditlerin önlenmesinde gereken diyaloğun başlatılmasını engellediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus diplomat, AGİT’in geleneksel formatta yürüttüğü pek çok toplantının artık tamamen "kapalı kapılar ardında ve yalnızca seçilmiş ülkelerin katılımıyla" yapıldığına dikkat çekerek, “Geleneksel etkinlikler birkaç yıldır düzenlenmiyor. Bazı etkinlikler belirli bir kesime kapalı ve bu durum kaçınılmaz olarak içeriklerini etkiliyor ve gerçek meseleleri ele almalarını engelliyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/lavrov-agitin-cokusu-batili-siyasi-elitlerin-cikarlarinin-korunmasinin-bedelidir-1101520894.html

ukrayna

batı

karadeniz

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı, agi̇t, nato, avrupa birliği, ab, ukrayna, batı, karadeniz, rusya