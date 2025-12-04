https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/rusya-disisleri-nato-ve-ab-ukraynadaki-baris-surecini-surekli-sabote-etmeye-calisti-1101558668.html
Rusya Dışişleri: NATO ve AB, Ukrayna’daki barış sürecini sürekli sabote etmeye çalıştı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki barış sürecini başından beri baltaladığını ve bu yaklaşımın hala değişmediğini söyledi.Gruşko, bazı Batılı ülkelerin "barış çağrılarının" da samimiyetten uzak ve sonuç almayı imkansız kılan şartlarla sunulduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:Gruşko, AGİT’in çatışmacı yaklaşımının küresel tehditlerin önlenmesinde gereken diyaloğun başlatılmasını engellediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus diplomat, AGİT’in geleneksel formatta yürüttüğü pek çok toplantının artık tamamen "kapalı kapılar ardında ve yalnızca seçilmiş ülkelerin katılımıyla" yapıldığına dikkat çekerek, “Geleneksel etkinlikler birkaç yıldır düzenlenmiyor. Bazı etkinlikler belirli bir kesime kapalı ve bu durum kaçınılmaz olarak içeriklerini etkiliyor ve gerçek meseleleri ele almalarını engelliyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki barış sürecini başından beri baltaladığını ve bu yaklaşımın hala değişmediğini söyledi.
Barışçıl çözüm arayışlarının her aşamasında, ve bu aşamalar gerçekten sonuca ulaşabilecek durumdayken, NATO ve AB bilinçli olarak süreci sabote etti. Bugün artık barış ihtimali, Batı için kendi küresel konumuna karşı bir tehdit olarak görülüyor. Üstelik bu durumu diğer platformlarda gizleme ihtiyacı da duymuyorlar.
Gruşko, bazı Batılı ülkelerin "barış çağrılarının" da samimiyetten uzak ve sonuç almayı imkansız kılan şartlarla sunulduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
Barış çağrılarında bulunan ülkeler, öyle şartlar ortaya koyuyorlar ki gerçek bir çözüm bu şartlarda mümkün değil. Bu durum, barış çabalarının ne derece sahte olduğunu açıkça gösteriyor.
Gruşko, AGİT’in çatışmacı yaklaşımının küresel tehditlerin önlenmesinde gereken diyaloğun başlatılmasını engellediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
AGİT, tarafsız bir iletişim kanalı olmak yerine bir bakıma ‘siyasi dekorasyona’ dönüştü; anlaşılması güç fotoğraflar, şüpheli drone raporları ve Karadeniz'de, Türkiye kıyılarının hemen açıklarında sivil gemilere saldırılar olurken mikrofondan sürekli Rusya’ya suçlamalar yöneltiliyor. Bu çatışmacı mantık, küresel ulusötesi tehditlerle mücadele etmek için diyalog ve iş birliğinin yenilenmesinin acil ihtiyacını göz ardı ediyor.
Rus diplomat, AGİT’in geleneksel formatta yürüttüğü pek çok toplantının artık tamamen "kapalı kapılar ardında ve yalnızca seçilmiş ülkelerin katılımıyla" yapıldığına dikkat çekerek, “Geleneksel etkinlikler birkaç yıldır düzenlenmiyor. Bazı etkinlikler belirli bir kesime kapalı ve bu durum kaçınılmaz olarak içeriklerini etkiliyor ve gerçek meseleleri ele almalarını engelliyor” ifadelerini kullandı.