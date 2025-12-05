https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/lebron-jamesin-1297-maclik-tarihi-serisi-sona-erdi-galibiyeti-getiren-asist-yine-ondan-geldi-1101567352.html

LeBron James’in 1297 maçlık tarihi serisi sona erdi: Galibiyeti getiren asist yine ondan geldi

LeBron James’in 1297 maçlık tarihi serisi sona erdi: Galibiyeti getiren asist yine ondan geldi

Sputnik Türkiye

NBA tarihinin en önemli sporcularından biri olarak kabul edilen ve Lakers'da forma giyen LeBron James’in çift haneli skor serisi, Toronto Raptors maçında sona... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-05T10:57+0300

2025-12-05T10:57+0300

2025-12-05T10:57+0300

spor

lebron james

michael jordan

toronto

milwaukee

nba

toronto raptors

los angeles lakers

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089718275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52458cf3c94153aa03964171acd57439.jpg

LeBron James’in NBA tarihine geçen bin 297 maçlık çift haneli skor serisi, Toronto Raptors karşısında oynanan mücadelede sona erdi. Ancak Los Angeles Lakers’ın yıldızı için asıl önemli olan, bireysel istatistik değil, takımının galibiyetiydi.Maçın son anlarında, James sayı bulmak yerine topu Rui Hachimura’ya aktarmayı tercih etti. Hachimura son saniyede üçlüğü isabetli bir şekilde gönderdi, LeBron James ise maçı kazandıran asistin sahibi oldu. Lakers, Raptors’ı 123-120 mağlup etti. James karşılaşmayı sekiz sayıyla tamamladı.Maç sonrası konuşan LeBron, serinin bitmesiyle ilgili pişmanlık duymadığını dile getirerek, "Hiç pişman değilim. Biz kazandık” ifadelerini kullandı.20 yıldır seriyi koruyorduJames’in çift haneli skor serisi 6 Ocak 2007’de başlamış ve yaklaşık yirmi yıl sürmüştü. Bu performans, NBA tarihinde açık ara en uzun seri olarak kayıtlara geçti. Daha önce bu alanda en uzun seriler; Michael Jordan’ın 866, Kerim Abdul Cabbar’ın 787 ve Karl Malone’un 575 maçlık performanslarıydı.Toronto karşısında James, maçın bitimine 5 dakika 23 saniye kala oyuna döndüğünde sadece 6 sayıya sahipti. Son bölümde bulduğu basketle skoru 8’e çıkardı ancak bir dakika kala kaçırdığı şut, çift haneli skora ulaşma şansını ortadan kaldırdı. Son hücumda top yine ona geldi ancak James, en doğru şutu atacak kişinin Hachimura olduğuna karar vererek pası verdi.Lakers Başantrenörü JJ Redick ise James’in bu tercihini, “LeBron kaç sayısı olduğunu çok iyi biliyordu. Ama her zamanki gibi doğru olanı yaptı. Basketbol bazen böyle doğru davranışları ödüllendirir” sözleriyle değerlendirdi.James, normal sezonda en son 10 sayının altında kaldığı maçı 5 Ocak 2007’de Milwaukee karşısında oynamıştı. O gün sekiz sayıda kalan yıldız oyuncu, ertesi maçta 19 sayıyla rekor serisinin başlangıcını yapmıştı.Playoff’larda ise bu süreçte iki kez çift haneli sayılara ulaşamadı. Buna rağmen normal sezon serisi, NBA tarihinin en uzun serisi olarak kayıtlara geçti. Playoff maçları da dahil edildiğinde James’in serisi 865 maçta sona erdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/olympiakos---fenerbahce-beko-maci-ertelendi-panathinaikos-baskani-hukmen-galibiyet-istedi-1101559313.html

toronto

milwaukee

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lebron james, michael jordan, toronto, milwaukee, nba, toronto raptors, los angeles lakers