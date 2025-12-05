https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/kuru-fasulye-bulunamayacak-mi-dmmden-aciklama-geldi-1101576857.html
Kuru fasulye bulunamayacak mı? DMM'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan "kuru fasulye krizi yaşandığı... 05.12.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren “Türkiye’de kuru fasulye krizi yaşandığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, yapılan paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon olduğu vurgulandı.'Arzda herhangi bir sorun yok'DMM, Türkiye’de kuru fasulye arzında bir problem bulunmadığını belirterek şu verileri paylaştı:Bu göstergelerin iç piyasada arz sürekliliğinin güçlü şekilde korunduğuna işaret ettiği ifade edildi.TMO’nun alım fiyatı ve destekler açıklandıÜreticilerin korunmasına yönelik tedbirlerin sürdürüldüğünü belirten DMM açıklaması şöyle devam etti:“Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım fiyatı 42 TL/kg olarak belirlenmiş, hem üretim sürdürülebilirliği hem de piyasa istikrarı güvence altına alınmıştır.”Ayrıca Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında kuru fasulye üreticilerine yüzde 75 hibe tohum desteği sağlandığı, üretimin her yıl artması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.Destek miktarları üç yıl boyunca artırıldıKuru fasulyenin 2024’ten itibaren üretim planlaması yapılan ürünler arasına alındığı hatırlatıldı. Açıklamada üreticilere verilen desteklerdeki artış şöyle paylaşıldı:DMM, tüm bu verilerin “kuru fasulyeye erişimde sıkıntı yaşanacağı” iddialarının doğru olmadığını açıkça gösterdiğini bildirdi.DMM açıklamasının sonunda kamuoyuna şu çağrı yapıldı:“Kamuoyunun, manipülatif söylemlere itibar etmemesi, resmi kurumlar tarafından paylaşılan verilere itibar etmesi önemle rica olunur.”
türki̇ye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren “Türkiye’de kuru fasulye krizi yaşandığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, yapılan paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon olduğu vurgulandı.
'Arzda herhangi bir sorun yok'
DMM, Türkiye’de kuru fasulye arzında bir problem bulunmadığını belirterek şu verileri paylaştı:
2024 yılında yeterlilik oranı yüzde 84,5
İç tüketimin büyük bölümü yerli üretimle
karşılandı
2025 yılı için TÜİK tahminleri: 247 bin ton üretim
Yalnızca 7 bin tonluk sınırlı ithalat
Bu göstergelerin iç piyasada arz sürekliliğinin güçlü şekilde korunduğuna işaret ettiği ifade edildi.
TMO’nun alım fiyatı ve destekler açıklandı
Üreticilerin korunmasına yönelik tedbirlerin sürdürüldüğünü belirten DMM açıklaması şöyle devam etti:
“Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım fiyatı 42 TL/kg olarak belirlenmiş, hem üretim sürdürülebilirliği hem de piyasa istikrarı güvence altına alınmıştır.”
Ayrıca Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında kuru fasulye üreticilerine yüzde 75 hibe tohum desteği sağlandığı, üretimin her yıl artması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Destek miktarları üç yıl boyunca artırıldı
Kuru fasulyenin 2024’ten itibaren üretim planlaması yapılan ürünler arasına alındığı hatırlatıldı. Açıklamada üreticilere verilen desteklerdeki artış şöyle paylaşıldı:
2024:
Dekar başına 185 TL
2025:
Dekar başına 366 TL
2026:
Dekar başına 465 TL
DMM, tüm bu verilerin “kuru fasulyeye erişimde sıkıntı yaşanacağı” iddialarının doğru olmadığını açıkça gösterdiğini bildirdi.
DMM açıklamasının sonunda kamuoyuna şu çağrı yapıldı:
“Kamuoyunun, manipülatif söylemlere itibar etmemesi, resmi kurumlar tarafından paylaşılan verilere itibar etmesi önemle rica olunur.”