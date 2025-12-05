https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/kuru-fasulye-bulunamayacak-mi-dmmden-aciklama-geldi-1101576857.html

Kuru fasulye bulunamayacak mı? DMM'den açıklama geldi

Kuru fasulye bulunamayacak mı? DMM'den açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan “kuru fasulye krizi yaşandığı... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-05T15:03+0300

2025-12-05T15:03+0300

2025-12-05T15:03+0300

türki̇ye

fasulye

kuru fasülye

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

tüi̇k

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101577137_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_db5139c2f955369bc65a73115d6408aa.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren “Türkiye’de kuru fasulye krizi yaşandığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, yapılan paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon olduğu vurgulandı.'Arzda herhangi bir sorun yok'DMM, Türkiye’de kuru fasulye arzında bir problem bulunmadığını belirterek şu verileri paylaştı:Bu göstergelerin iç piyasada arz sürekliliğinin güçlü şekilde korunduğuna işaret ettiği ifade edildi.TMO’nun alım fiyatı ve destekler açıklandıÜreticilerin korunmasına yönelik tedbirlerin sürdürüldüğünü belirten DMM açıklaması şöyle devam etti:“Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım fiyatı 42 TL/kg olarak belirlenmiş, hem üretim sürdürülebilirliği hem de piyasa istikrarı güvence altına alınmıştır.”Ayrıca Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında kuru fasulye üreticilerine yüzde 75 hibe tohum desteği sağlandığı, üretimin her yıl artması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.Destek miktarları üç yıl boyunca artırıldıKuru fasulyenin 2024’ten itibaren üretim planlaması yapılan ürünler arasına alındığı hatırlatıldı. Açıklamada üreticilere verilen desteklerdeki artış şöyle paylaşıldı:DMM, tüm bu verilerin “kuru fasulyeye erişimde sıkıntı yaşanacağı” iddialarının doğru olmadığını açıkça gösterdiğini bildirdi.DMM açıklamasının sonunda kamuoyuna şu çağrı yapıldı:“Kamuoyunun, manipülatif söylemlere itibar etmemesi, resmi kurumlar tarafından paylaşılan verilere itibar etmesi önemle rica olunur.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/kabak-cekirdegi-ureticileri-dolandirildi-paramizi-odemeden-kacti-1101576289.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fasulye, kuru fasülye , toprak mahsulleri ofisi (tmo), tüi̇k