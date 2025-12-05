https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/kabak-cekirdegi-ureticileri-dolandirildi-paramizi-odemeden-kacti-1101576289.html

Kabak çekirdeği üreticileri dolandırıldı: Paramızı ödemeden kaçtı

Kabak çekirdeği üreticileri dolandırıldı: Paramızı ödemeden kaçtı

Sputnik Türkiye

Nevşehir'in Avanos ilçesinde ürettikleri kabak çekirdeğini sattıkları firma sahibince dolandırıldıklarını iddia eden üreticiler, savcılığa suç duyurusunda... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-05T14:34+0300

2025-12-05T14:34+0300

2025-12-05T14:34+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104024/42/1040244297_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_1e73270f49ead0ede3529ba67ee4f189.jpg

Nevşehir'de kabak çekirdeği üreticileri dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.300 milyon liralık dolandırıcılıkAvanos Adliyesi önünde bir araya gelen kabak çekirdeği üreticileri, yaklaşık 60 kişiyi aynı yöntemle 300 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen N.K. hakkında Avanos Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi.Avukat Zekeriya Onur Özkan, gazetecilere, şüphelinin annesi, babası ve eşi ile yurt dışına kaçtığını, mağdurların sayısının süreç içinde artmaya devam ettiğini söyledi.Özkan, "Bu kişiler yurt dışına kaçtığından gayrimenkullerini de önceden devretmişler. Davamız 6 aydır devam ediyor." dedi.'Paramızı ödemeden kaçtı'Üreticilerden Ömer Avcı ise N.K'nin gerekli cezayı almasını dilediklerini ifade ederek, "Biz kabak çekirdeği verdik. Paramızı ödemeden kaçtı. Şahıs kaçtığı için fabrikasını da ucuz bir fiyata devretmiş. Bu satışın da bozulmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/dolandiricilarin-yeni-yontemine-dikkat-tanimadiginiz-numaraya-ses-vermeyin-1101439831.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolandırıcılık