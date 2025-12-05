https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/kabak-cekirdegi-ureticileri-dolandirildi-paramizi-odemeden-kacti-1101576289.html
Kabak çekirdeği üreticileri dolandırıldı: Paramızı ödemeden kaçtı
Nevşehir'de kabak çekirdeği üreticileri dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.300 milyon liralık dolandırıcılıkAvanos Adliyesi önünde bir araya gelen kabak çekirdeği üreticileri, yaklaşık 60 kişiyi aynı yöntemle 300 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen N.K. hakkında Avanos Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi.Avukat Zekeriya Onur Özkan, gazetecilere, şüphelinin annesi, babası ve eşi ile yurt dışına kaçtığını, mağdurların sayısının süreç içinde artmaya devam ettiğini söyledi.Özkan, "Bu kişiler yurt dışına kaçtığından gayrimenkullerini de önceden devretmişler. Davamız 6 aydır devam ediyor." dedi.'Paramızı ödemeden kaçtı'Üreticilerden Ömer Avcı ise N.K'nin gerekli cezayı almasını dilediklerini ifade ederek, "Biz kabak çekirdeği verdik. Paramızı ödemeden kaçtı. Şahıs kaçtığı için fabrikasını da ucuz bir fiyata devretmiş. Bu satışın da bozulmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
