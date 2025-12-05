https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/kaynagi-belirsiz-koku-onlarca-ogrenciyi-hastanelik-etti-sorusturma-baslatildi-1101578797.html
Kaynağı belirsiz koku onlarca öğrenciyi hastanelik etti: Soruşturma başlatıldı
Kaynağı belirsiz koku onlarca öğrenciyi hastanelik etti: Soruşturma başlatıldı
Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda kaynağı henüz belirlenemeyen kokudan etkilenen 17 öğrenci hastanelik oldu. 05.12.2025
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde okulları yıkılan ve bu nedenle başka bir okulda eğitim görmeye devam eden Kahramanmaraş Ortaokulu öğrencilerinin bir kısmı 'kaynağı henüz belirlenemeyen' koku nedeniyle hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nefes almakta zorluk çeken öğrenciler hastaneye kaldırıldıDepremde okulları yıkıldığı için Gazipaşa Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören Kahramanmaraş Ortaokulu öğrencilerinin bir kısmı, kaynağı henüz belirlenemeyen koku nedeniyle rahatsızlandı.Okul yönetimi, öğrencileri binadan tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ile özel donanımlı itfaiye, AFAD ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Nefes almakta güçlük çeken ve öksüren 17 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı. Okulda eğitime tedbir amaçlı bugün ara verildi.Binada inceleme sürüyorİl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrenciler teneffüsteyken henüz kaynağı belirlenemeyen bir kokunun hissedildiği, bunun üzerine öğrencilerin tedbir amaçlı hızlıca toplanma alanına yönlendirilerek, binanın tahliye edildiği belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:"Olayın ardından sağlık ekipleri, emniyet, AFAD, itfaiye ve ilgili kurumlar kısa sürede okulda gerekli incelemeleri gerçekleştirmiş, binada herhangi bir zehirlenmeye neden olabilecek bulguya rastlanmamıştır. Etkilenme şüphesi bulunan öğrenciler, UMKE ekiplerince yapılan ilk değerlendirmenin ardından sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Hastanelerde yapılan tetkiklerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamış olup öğrenciler müşahede amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. Süreç tüm birimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir."
Kaynağı belirsiz koku onlarca öğrenciyi hastanelik etti: Soruşturma başlatıldı
Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda kaynağı henüz belirlenemeyen kokudan etkilenen 17 öğrenci hastanelik oldu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde okulları yıkılan ve bu nedenle başka bir okulda eğitim görmeye devam eden Kahramanmaraş Ortaokulu öğrencilerinin bir kısmı 'kaynağı henüz belirlenemeyen' koku nedeniyle hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nefes almakta zorluk çeken öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Depremde okulları yıkıldığı için Gazipaşa Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören Kahramanmaraş Ortaokulu öğrencilerinin bir kısmı, kaynağı henüz belirlenemeyen koku nedeniyle rahatsızlandı.
Okul yönetimi, öğrencileri binadan tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ile özel donanımlı itfaiye, AFAD ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Nefes almakta güçlük çeken ve öksüren 17 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı. Okulda eğitime tedbir amaçlı bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrenciler teneffüsteyken henüz kaynağı belirlenemeyen bir kokunun hissedildiği, bunun üzerine öğrencilerin tedbir amaçlı hızlıca toplanma alanına yönlendirilerek, binanın tahliye edildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Olayın ardından sağlık ekipleri, emniyet, AFAD, itfaiye ve ilgili kurumlar kısa sürede okulda gerekli incelemeleri gerçekleştirmiş, binada herhangi bir zehirlenmeye neden olabilecek bulguya rastlanmamıştır. Etkilenme şüphesi bulunan öğrenciler, UMKE ekiplerince yapılan ilk değerlendirmenin ardından sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Hastanelerde yapılan tetkiklerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamış olup öğrenciler müşahede amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. Süreç tüm birimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir."