Bilimde yeni görüntüleme: Virüs hücreye nasıl giriyor?

İsviçre'deki araştırmacılar, grip virüsünün insan hücresine giriş sürecini adım adım görüntülemeyi başardı. Profesör Yohei Yamauchi liderliğindeki ekip, geliştirdikleri "ViViD-AFM" adlı yeni mikroskopi yöntemiyle virüs-hücre etkileşimini canlı izledi.Araştırmacılar, beklenmedik bir bulguya ulaştı. Hücreler virüs yaklaştığında pasif kalmıyor, aktif olarak onu yakalamaya çalışıyor. Yamauchi, "Vücut hücrelerimizin enfeksiyonu, virüs ve hücre arasında bir dansa benziyor" açıklamasını yaptı.Virüs hücre zarında sörf yapıyorVirüs, hücre yüzeyindeki belirli moleküllere tutunarak zar boyunca ilerliyor, adeta bir sürücü gibi hareket ediyor. Bu "sörf" hareketi, virüsün en verimli giriş noktası olan reseptör bakımından zengin bir bölgeye ulaşmasını sağlıyor.Hücre, virüsün tutunduğunu algıladığında, o noktada küçük bir çukur oluşturmaya başlıyor. "Clathrin" adlı yapısal bir proteinin şekillendirdiği bu cepten bir kesecik oluşuyor ve hücre bu keseciği içeri çekerek virüsü hapsediyor.Antiviral ilaç geliştirmeye katkı sağlayacakYeni teknik, enfeksiyon anını gözlemleyerek antiviral ilaç adaylarının hücre kültürlerinde doğrudan test edilmesine olanak tanıyacak. Araştırmacılar, bu yöntemin diğer virüslerin ve hatta aşıların hücrelerle etkileşiminin gerçek zamanlı incelenmesinde de kullanılabileceğini belirtiyor.
