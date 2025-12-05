Çalışmaya devam eden hangi emekliler çift maaş alamayacak?

"İşin doğrusu şu; emekli olanların maaşları kesilmeyecek ama emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler, bugünkü gibi hem emekli maaşı hem de çalıştığı işyerinden maaş alamayacaklar.

Nedenini açıklayayım; bugün emekli olup, emekli aylığı bağlananlardan yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışabilmeleri için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesiliyor ve bu sayede hem çalıştığı işyerinden maaş alabiliyor hem de emekli maaşını alıyorlar.

Ekim 2008’dede çıkan yasa ile emeklilik yaşı hem kademeli olarak yükseltildi hem de prim gün sayısı artırıldı. 2008’de çıkan yasa ile bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olanların emeklilikleri gelip de emekli maaşları bağlandığında, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışamaya devam etmelerinin de önüne geçildi.

1 Ekim 2008’den sonra sigorta girişi olanlar, emekli olup çalışmaya devam ettiklerinde hem emekli maaşı hem de işyerinden maaş alamayacaklar. İki maaştan birini tercih edecekler.

Buna göre Nisan 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar; erkekse 7200 prim gün sayısı ile 60 yaşında; kadınsa 7200 prim gün sayısı ile 58 yaşında emekli olabilecekler. Bu kişiler emekli olduklarında çift maaş alamayacaklar.

Bu şartlarda bir tercih yapacaklar; ya işyerinden maaş alacaklar ya da sadece emekli maaşı.

Bu durum, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanları kapsamıyor. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olup çalışmaya halen devam edenler ile emekli olup, emekli maaşı bağlanıp da çalışmaya devam edenler; SGDP ödeyerek çalışabilecekler."