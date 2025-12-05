https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/hindistanda-putin-modi-gorusmesi-sona-erdi-1101568799.html

Hindistan'da Putin-Modi görüşmesi sona erdi: 'İkili ticarette ulusal para birimlerinin payı yüzde 96 oldu'

Putin ve Modi'nin Yeni Delhi'de Haydarabad Sarayı'nda yaptıkları görüşme 2 saatten daha uzun sürdü. Rus lider, basın toplantısında ulusal para birimleriyle... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki görüşme tamamlandı. İki lider, 2 saatten daha uzun bir süre Ukrayna meselesi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere istişarelerde bulundu.Putin ve Modi, görüşmenin ardından anlaşmaların imzalanması ve basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.'Putin 25 yıl önce stratejik ortaklığın temelini attı'Basın toplantısında ilk sözü alan Modi, Putin'in Rusya ve Hindistan arasındak ilişkilerin güçlendirilmesine özel bir rol oynadığını ve 25 yıl önce stratejik ortaklığın temelini attığını vurguladı.Modi, "Bugün, bu temeli daha da güçlendirmek için etkileşim ve işbirliğinin tüm yönlerini ele aldık. Ekonomik işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyoruz ve bu bizim ortak hedefimiz" dedi.Putin'i yetenekli bir lider olarak niteleyen Modi, Hindistan ile çalışma konusundaki usanmak bilmez bağlılıktan dolayı Rus lidere teşekkür etti.'Ukrayna'da kalıcı barıştan yanayız'Ukrayna krizi hakkında da konuşan Modi, Ukrayna'da kalıcı barıştan yana olduklarının altını çizdi.Modi, Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) ile Hindistan arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasını öngören anlaşma üzerinde çalışma yürüttüklerini bildirdi. Putin: Faydalı ve yapıcı bir görüşme olduRusya lideri Putin, Hint tarafına Rus heyeti için hazırladıkları sıcak karşılama için teşekkür ederek bugünkü görüşmeler sonucunda önemli bir belge paketinin imzalandığını belirtti.Modi'yle yaptıkları görüşmeyi faydalı ve yapıcı olarak niteleyen Putin, Rus-Hint işbirliğinin 2030 yılına kadar geliştirilmesine ilişkin program üzerinde mutabakat sağladıklarını kaydetti.'

