Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Putin'in ziyaretini değerlendirdi: 'Önemli neticeler elde edilmesine yardımcı oldu'
Dışişleri Bakanlığı'nın Birinci Yardımcı Bakanı Vikram Misri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan ziyaretini 'çok özel' olarak nitelendirdi.Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın brifinginde Misri, "Ziyaret, stratejik ortaklık deklarasyonunun 25. yıl dönümünde gerçekten çok özel bir ziyaret. Özel bir jest olarak, Başkan Putin dün akşam varışında havalimanında Başbakan Modi tarafından bizzat karşılandı" dedi'Önemli neticeler elde edilmesine yardımcı oldu'Misri, Rus liderin Hindistan ziyaretinin çok önemli sonuçlar elde edilmesine yardımcı olduğunu ve liderler arasındaki kapsamlı tartışmaların, Rusya ve Hindistan'ın temel ulusal çıkarlarına dair karşılıklı güven ve saygıyı derinleştirdiğini belirtti.Misri, "Ziyaretin bazı çok önemli sonuçlar elde edilmesine yardımcı olduğunu söyleyebilirim. İki lider arasındaki kapsamlı tartışmalar, birbirlerinin temel ulusal çıkarlarına dair güven ve karşılıklı saygıyı derinleştirmeye yardımcı oldu" dedi diplomat.Misri, bu özel zirvenin ana amacının ekonomik ortaklığı genişletmek ve güçlendirmek olduğunu dile getirerek böylece ortak hedef olan 2030 yılına kadar ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşmayı desteklediğini vurguladı.Misri konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:
Dışişleri Bakanlığı’nın Birinci Yardımcı Bakanı Vikram Misri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyaretini 'çok özel' olarak nitelendirdi.
Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın brifinginde Misri, “Ziyaret, stratejik ortaklık deklarasyonunun 25. yıl dönümünde gerçekten çok özel bir ziyaret. Özel bir jest olarak, Başkan Putin dün akşam varışında havalimanında Başbakan Modi tarafından bizzat karşılandı” dedi
'Önemli neticeler elde edilmesine yardımcı oldu'
Misri, Rus liderin Hindistan ziyaretinin çok önemli sonuçlar elde edilmesine yardımcı olduğunu ve liderler arasındaki kapsamlı tartışmaların, Rusya ve Hindistan’ın temel ulusal çıkarlarına dair karşılıklı güven ve saygıyı derinleştirdiğini belirtti.
Misri, “Ziyaretin bazı çok önemli sonuçlar elde edilmesine yardımcı olduğunu söyleyebilirim. İki lider arasındaki kapsamlı tartışmalar, birbirlerinin temel ulusal çıkarlarına dair güven ve karşılıklı saygıyı derinleştirmeye yardımcı oldu” dedi diplomat.
Misri, bu özel zirvenin ana amacının ekonomik ortaklığı genişletmek ve güçlendirmek olduğunu dile getirerek böylece ortak hedef olan 2030 yılına kadar ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşmayı desteklediğini vurguladı.
Misri konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:
Hindistan-Rusya ilişkileri giderek karmaşıklaşan jeopolitik ortamda yapıcı iş birliği için de temel oluşturmaya devam ediyor ve her iki ülke de buna kararlıdır. Taraflar, mevcut durumun her iki ülkeye de getirdiği sorunların çözümüne katkıda bulunmayı sürdürmeyi amaçlıyor.