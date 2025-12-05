https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/fransiz-nukleer-sirketinin-nijerde-radyoaktif-kirlilik-yarattigini-one-suruldu-1101582379.html
Fransız nükleer şirketinin Nijer'de 'radyoaktif kirlilik' yarattığını öne sürüldü
Nijer askeri hükümeti, ülkenin kuzeyindeki eski bir uranyum sahası yakınında yüzlerce varil radyoaktif atık bulunduğunu söyleyen yetkililerin açıklamalarının ardından, Fransa'nın devlet destekli nükleer şirketi Orano’yu 'radyoaktif kirlilik' ile suçladı.Nijer Maden Bakanlığı, denetçilerin Arlit uranyum merkezine yakın Madaouela’da, Orano’nun eskiden faaliyet gösterdiği bölgede, tehlikeli derecede yüksek seviyelerde radyoaktif çekirdek materyali içeren yaklaşık 400 varil keşfettiğini bildirmişti. Yerel ölçümlerin, normal seviye olan 0.5’e kıyasla saat başına 10 mikrosievert’e kadar çıktığı belirtilmişti.Yetkililer ayrıca testlerin solunum hastalıklarına yol açabilecek zararlı maddeler tespit ettiğini de vurgulamıştı.Nijer Adalet Bakanı Alio Daouda gazetecilere yaptığı açıklamada şirketin çevreye, halk sağlığına ve ulusal egemenliğe zarar da dahil olmak üzere 'kitlesel suçlar' nedeniyle yargı süreciyle karşılaşacağını söyledi.Daouda açıklamasında şu cümleleri kaydetmişti:Yüzde 90’ı Fransız devletine ait olan Orano ise yaptığı açıklamada 'Madaouela sahası için işletme lisansına sahip olmadığını ve orada hiçbir faaliyet yürütmediğini' iddia etmişti.Söz konusu iddialar, Batı Afrika ülkesinde uranyum madenlerinin kontrolü konusunda Niamey ile Orano arasında tırmanan anlaşmazlığın ortasında gündeme geldi. Madenler tam kapasite çalıştığı dönemde Nijer, Fransa’nın elektrik üretiminde kullandığı uranyumun yaklaşık yüzde 15 ila yüzde 17’sini sağlıyordu.
