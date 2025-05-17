https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/fransiz-nukleer-yakit-sirketi-nijerden-cekiliyor-varliklarin-satilmasi-arastiriliyor-1096309826.html
Fransız nükleer yakıt şirketi Nijer'den çekiliyor: 'Varlıkların satılması araştırılıyor'
Fransız nükleer yakıt şirketi Nijer'den çekiliyor: 'Varlıkların satılması araştırılıyor'
Sputnik Türkiye
Financial Times Fransız devlet şirketi Orano'nun hükümet ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle Nijer'deki uranyum varlıklarını satmayı düşündüğünü kaleme aldı. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T22:05+0300
2025-05-17T22:05+0300
2025-05-17T22:05+0300
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Financial Times'ın Cumartesi günü konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberde, Fransız devletine ait nükleer yakıt şirketi Orano'nun askeri yöneticileriyle ilişkilerinin bozulması sebebiyle Nijer'deki uranyum varlıklarını satmayı araştırdığını kaleme aldı.Geçen yılın Aralık ayı başlarında Orano, 2023'te iktidarı ele geçiren Nijer'in ordu liderliğindeki hükümetinin, Orano'nun yaklaşık yüzde 63'üne sahip olduğu Somair madeninin kontrolünü ele geçirdiğini ve hükümetin kalan hisseyi elinde tuttuğunu dile getirmişti.Şirketin bir iştiraki olan Imouraren'in de madencilik izni Haziran 2024'te elinden alınmıştı.Orano yaptığı açıklamada önceliğinin devam eden uluslararası tahkim süreci olduğunu belirtirken, 'bazı tarafların grubun Nijer'deki maden varlıklarıyla ilgilendiklerini ifade ettiklerini ve isterlerse teklif sunabileceklerini' de sözlerine ekledi.Orano, Nijer'de üç uranyum madeni işletiyor. 2023 darbesinden sonra Nijer, Fransa'ya uranyum ihracatını ve şirkete yapılan ödemeleri durdurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/fransa-senegalden-cekilmeye-devam-ediyor-ucuncu-askeri-us-de-terk-ediliyor-1096293044.html
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nijer, nükleer, fransa, afrika
nijer, nükleer, fransa, afrika
Fransız nükleer yakıt şirketi Nijer'den çekiliyor: 'Varlıkların satılması araştırılıyor'
Financial Times Fransız devlet şirketi Orano'nun hükümet ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle Nijer'deki uranyum varlıklarını satmayı düşündüğünü kaleme aldı.
Financial Times'ın Cumartesi günü konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberde, Fransız devletine ait nükleer yakıt şirketi Orano'nun askeri yöneticileriyle ilişkilerinin bozulması sebebiyle Nijer'deki uranyum varlıklarını satmayı araştırdığını kaleme aldı.
Geçen yılın Aralık ayı başlarında Orano, 2023'te iktidarı ele geçiren Nijer'in ordu liderliğindeki hükümetinin, Orano'nun yaklaşık yüzde 63'üne sahip olduğu Somair madeninin kontrolünü ele geçirdiğini ve hükümetin kalan hisseyi elinde tuttuğunu dile getirmişti.
Şirketin bir iştiraki olan Imouraren'in de madencilik izni Haziran 2024'te elinden alınmıştı.
Orano yaptığı açıklamada önceliğinin devam eden uluslararası tahkim süreci olduğunu belirtirken, 'bazı tarafların grubun Nijer'deki maden varlıklarıyla ilgilendiklerini ifade ettiklerini ve isterlerse teklif sunabileceklerini' de sözlerine ekledi.
Orano, Nijer'de üç uranyum madeni işletiyor. 2023 darbesinden sonra Nijer, Fransa'ya uranyum ihracatını ve şirkete yapılan ödemeleri durdurmuştu.