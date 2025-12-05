https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/disisleri-bakani-lavrov-misirli-mevkidasi-abdulati-ile-ukrayna-ve-gazzedeki-durumu-gorustu-1101580231.html

Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Ukrayna ve Gazze'deki durumu görüştü

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Lavrov'un Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeleri... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri paylaştığı açıklandı.Yapılan açıklamada, "Abdelati’nin talebi üzerine Rus bakan Ukrayna krizine dair son gelişmeler hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı” denildi.Telefon görüşmesinde ayrıca tarafların ikili iş birliğini, ticari ilişkiler de dahil olmak üzere ve Orta Doğu’daki durumları da görüştüğü kaydedildi.Mısır Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi'nde yapılan açıklamada ise tarafların ayrıca Gazze Şeridi'ne bir barış gücü birliği gönderme konusunu görüştüğü getirilirken bakanların ayrıca, 'BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye ilişkin 2803 sayılı kararının ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesinin önemine' vurgu yaptığı kaydedildi.3 Kasım’da Axios muhtelif kaynaklara dayandırarak ABD’nin Gazze sektörü için istikrar sağlayıcı uluslararası güçlerin oluşturulması konusunda bazı ülkelerle gizli görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti. Bu güçlerin içinde Azerbaycan, Mısır, Endonezya ve Türkiye temsilcileri ile Filistin polis birimlerinin yer alabileceği iddia edilmişti.17 Kasım’da BM Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze sektörü için barış planını destekleyen Amerikan tasarısını kabul etmişti. BM nezdindeki Rusya Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya tasarıya yapılan oylamanın ardından yaptığı açıklamada, barış girişiminin başarısının, 'İsrail ve Filistin’in 1967 sınırları içinde barış ve güvenlik içinde bir arada var olacağı, Kudüs’ün her iki devletin başkenti olacağı ve BM Güvenlik Konseyi ile Genel Kurulu kararlarına, uluslararası hukuk normlarına ve daha önce yapılan anlaşmalara uygun bir şekilde sürdürülebilir barışın sağlanıp sağlanamayacağına göre değerlendirileceğini' ifade etmişti.

