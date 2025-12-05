https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/chpnin-38-olagan-kurultayinin-iptaline-iliskin-dava-dosyasi-istinafa-gonderildi-1101579464.html

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava dosyası istinafa gönderildi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin dava dosyası istinafa gönderildi

CHP’nin 4–5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin açılan davalarda yeni bir aşamaya geçildi. Davacılar Lütfü Savaş ve bazı eski kurultay delegelerinin itirazı üzerine, dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne gönderildi.Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP’nin önceki kurultay delegeleri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği “davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı” hükmüne karşı çıkarak kararın kaldırılmasını talep etti. Bu talep üzerine mahkeme, dava dosyasını istinafa iletti.Dosyanın önümüzdeki günlerde incelenmesi bekleniyorAnkara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin dosyayı yakın zamanda incelemeye alacağı, sürecin bu aşamada tarafların itirazları doğrultusunda ilerleyeceği belirtildi.Kurultay iptal davalarının geçmişiCHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.Bunun üzerine Lütfü Savaş ve bazı delegeler, hem 38. Kurultay’ın hem de 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için ayrı davalar açmıştı.14 Şubat’ta bu davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tek dosyada birleştirilmişti.Mahkeme, 24 Ekim’de, birleşen dosyalar hakkında iki kritik karar vermişti:Bu karar sonrası Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, hükmün kaldırılmasını talep etti.Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesi de talep edilmiştiDava sürecinde yalnızca kurultayların iptali değil, aynı zamanda CHP’deki yönetim yapısına ilişkin kapsamlı talepler de dosyada yer aldı.Başvurularda:Ayrıca CHP’nin devam eden 39. Olağan kongre ve kurultay sürecindeki tüm seçimlerin iptali istenmişti.

