https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/chpnin-38-olagan-kurultayinin-iptaline-iliskin-dava-dosyasi-istinafa-gonderildi-1101579464.html
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin dava dosyası istinafa gönderildi
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin dava dosyası istinafa gönderildi
Sputnik Türkiye
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için açılan davalarda, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin “konusuz kalma” gerekçesiyle... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T15:52+0300
2025-12-05T15:52+0300
2025-12-05T15:52+0300
türki̇ye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kurultay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099351181_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bc72f08506494ce0de233af2cd5d4864.jpg
CHP’nin 4–5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin açılan davalarda yeni bir aşamaya geçildi. Davacılar Lütfü Savaş ve bazı eski kurultay delegelerinin itirazı üzerine, dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne gönderildi.Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP’nin önceki kurultay delegeleri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği “davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı” hükmüne karşı çıkarak kararın kaldırılmasını talep etti. Bu talep üzerine mahkeme, dava dosyasını istinafa iletti.Dosyanın önümüzdeki günlerde incelenmesi bekleniyorAnkara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin dosyayı yakın zamanda incelemeye alacağı, sürecin bu aşamada tarafların itirazları doğrultusunda ilerleyeceği belirtildi.Kurultay iptal davalarının geçmişiCHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.Bunun üzerine Lütfü Savaş ve bazı delegeler, hem 38. Kurultay’ın hem de 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için ayrı davalar açmıştı.14 Şubat’ta bu davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tek dosyada birleştirilmişti.Mahkeme, 24 Ekim’de, birleşen dosyalar hakkında iki kritik karar vermişti:Bu karar sonrası Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, hükmün kaldırılmasını talep etti.Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesi de talep edilmiştiDava sürecinde yalnızca kurultayların iptali değil, aynı zamanda CHP’deki yönetim yapısına ilişkin kapsamlı talepler de dosyada yer aldı.Başvurularda:Ayrıca CHP’nin devam eden 39. Olağan kongre ve kurultay sürecindeki tüm seçimlerin iptali istenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/erdogan-kadinlarin-omuzlarindaki-yuk-agirlasiyor-1101578535.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099351181_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_952dfcd542251aeb18a2f99f4d7ef503.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin dava dosyası istinafa gönderildi
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için açılan davalarda, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin “konusuz kalma” gerekçesiyle verdiği kararın kaldırılması talebi üzerine dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne gönderildi.
CHP’nin 4–5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin açılan davalarda yeni bir aşamaya geçildi. Davacılar Lütfü Savaş ve bazı eski kurultay delegelerinin itirazı üzerine, dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne gönderildi.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP’nin önceki kurultay delegeleri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği “davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı” hükmüne karşı çıkarak kararın kaldırılmasını talep etti. Bu talep üzerine mahkeme, dava dosyasını istinafa iletti.
Dosyanın önümüzdeki günlerde incelenmesi bekleniyor
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin dosyayı yakın zamanda incelemeye alacağı, sürecin bu aşamada tarafların itirazları doğrultusunda ilerleyeceği belirtildi.
Kurultay iptal davalarının geçmişi
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.
Bunun üzerine Lütfü Savaş ve bazı delegeler, hem 38. Kurultay’ın hem de 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için ayrı davalar açmıştı.
14 Şubat’ta bu davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tek dosyada birleştirilmişti.
Mahkeme, 24 Ekim’de, birleşen dosyalar hakkında iki kritik karar vermişti:
Davanın “konusuz kalması
” sebebiyle karar verilmesine yer olmadığı
,
Olağanüstü Kurultay’a ilişkin taleplerin ise husumet yokluğu nedeniyle reddi
.
Bu karar sonrası Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, hükmün kaldırılmasını talep etti.
Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesi de talep edilmişti
Dava sürecinde yalnızca kurultayların iptali değil, aynı zamanda CHP’deki yönetim yapısına ilişkin kapsamlı talepler de dosyada yer aldı.
38. Olağan Kurultay’ın mutlak butlanla batıl olduğunun tespiti
,
Mevcut Genel Başkan Özgür Özel
, MYK, PM ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılması
,
Kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu
ve önceki kurulların göreve iadesi
talep edildi.
Ayrıca CHP’nin devam eden 39. Olağan kongre ve kurultay sürecindeki tüm seçimlerin iptali istenmişti.