Erdoğan: Kadınların omuzlarındaki yük ağırlaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınların omuzlarındaki yük ağırlaşıyor" dedi ve hem evde hem çalışma hayatında kadınların yükümlülüklerinin ağırlığından bahsetti.
15:50 05.12.2025 (güncellendi: 16:22 05.12.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınların omuzlarındaki yük ağırlaşıyor" dedi ve hem evde hem çalışma hayatında kadınların yükümlülüklerinin ağırlığından bahsetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi”ne konuştu. Erdoğan'ın konuşmasında verdiği mesajlar şöyleydi:
Kadınların omuzlarındaki yük ağırlaşıyor. Geleneksel sorumluluklar, çalışma hayatı içinde bizzat yer alarak bütçeye destek olmaları bekleniyor. Aynı şekilde savaşların yükünü en fazla kadınlar çekiyor. Toplum hayatında olduğu gibi yerel yönetimde kadınların etkin olması önemli. Her şehir aynı zamanda insanların evidir. Kadının olduğu yerde barış birlik dirlik olur.
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
1930'da önce belediye seçimlerinde seçme seçilme hakkı elde etti kadınlar, 1934'te de milletvekili seçme seçilme hakkı kazandı. Avrupa'dan çok daha evvel seçme seçilme hakkına sahip oldu. İlk genel seçimde 17 kadın milletvekili seçildi.