Erdoğan: Kadınların omuzlarındaki yük ağırlaşıyor

Kadınların omuzlarındaki yük ağırlaşıyor. Geleneksel sorumluluklar, çalışma hayatı içinde bizzat yer alarak bütçeye destek olmaları bekleniyor. Aynı şekilde savaşların yükünü en fazla kadınlar çekiyor. Toplum hayatında olduğu gibi yerel yönetimde kadınların etkin olması önemli. Her şehir aynı zamanda insanların evidir. Kadının olduğu yerde barış birlik dirlik olur.