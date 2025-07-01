Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu: Ünlü futbolcu İstanbul'a veda etti

Sakaryaspor, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmanın mutluluğunu yaşarken, taraftarlar da transferi heyecanla karşıladı. Galatasaray, Inter, CSKA Moskova, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor formaları giyen Caner Erkin ise Sakaryaspor’a transferiyle İstanbul'a veda etti.