https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/caner-erkinin-yeni-takimi-belli-oldu-unlu-futbolcu-istanbula-veda-etti-1097501988.html
Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu: Ünlü futbolcu İstanbul'a veda etti
Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu: Ünlü futbolcu İstanbul'a veda etti
Sputnik Türkiye
Sakaryaspor, Eyüpspor'dan ayrılan deneyimli futbolcu Caner Erkin'le resmi olarak anlaşma sağladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Caner... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T18:41+0300
2025-07-01T18:41+0300
2025-07-01T18:41+0300
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futbol maçı
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Sakaryaspor, sosyal medya hesabından Eyüpspor'dan ayrılan Caner Erkin'le anlaştığını duyurdu.Sakaryaspor, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmanın mutluluğunu yaşarken, taraftarlar da transferi heyecanla karşıladı. Galatasaray, Inter, CSKA Moskova, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor formaları giyen Caner Erkin ise Sakaryaspor’a transferiyle İstanbul'a veda etti.Geçen sezon İstanbul temsilcisinde 28 maçta oynayan Caner Erkin, 17 maçta ilk 11’de yer alırken, 5 asist katkısı sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/eyupspor-duyurdu-caner-erkin-takimdan-ayrildi-1097371179.html
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caner erkin, eyüpspor, sakaryaspor, sakarya, sakarya valiliği, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
caner erkin, eyüpspor, sakaryaspor, sakarya, sakarya valiliği, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu: Ünlü futbolcu İstanbul'a veda etti
Sakaryaspor, Eyüpspor'dan ayrılan deneyimli futbolcu Caner Erkin'le resmi olarak anlaşma sağladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Caner Erkin’in yeşil-siyah forma altında mücadele edeceği belirtilirken, oyuncuya başarı dilekleri iletildi.
Sakaryaspor, sosyal medya hesabından Eyüpspor'dan ayrılan Caner Erkin'le anlaştığını duyurdu.
Sakaryaspor, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmanın mutluluğunu yaşarken, taraftarlar da transferi heyecanla karşıladı. Galatasaray, Inter, CSKA Moskova, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor formaları giyen Caner Erkin ise Sakaryaspor’a transferiyle İstanbul'a veda etti.
Geçen sezon İstanbul temsilcisinde 28 maçta oynayan Caner Erkin, 17 maçta ilk 11’de yer alırken, 5 asist katkısı sağladı.