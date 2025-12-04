https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/uzmani-degerlendirdi-ssk-ve-bagkur-emeklilerine-ocakta-ne-kadar-zam-olur-memur-ve-memur-emeklileri-1101531919.html
Uzmanı değerlendirdi: SSK ve Bağkur emeklilerine ocakta ne kadar zam olur? Memur ve memur emeklileri için beklenti ne?
Kasım ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla tüm çalışanların maaşlarını ilgilendiren asgari ücret zam görüşmelerinin takvimi de belirlendi. Milyonlar Ocak ayında alacağı zam oranını merak ederken Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş masadaki rakamları değerlendirdi."2026 için maaş artışı yüzde 12,5 ile yüzde 14 aralığında"Kurtuluş Milliyet'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:Refay payı olur mu?Memur zamlarıEn düşük emekli maaşı ne olur?
2025'in son ayına girilmesiyle asgari ücret ve zam oranları gündemin birinci sırasında yer almaya devam ediyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, milyonları sorduğu "SSK ve Bağkur emeklilerine ocakta ne kadar zam olur? Memur ve memur emeklileri için beklenti ne? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?" sorularını yanıtladı.
Kasım ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla tüm çalışanların maaşlarını ilgilendiren asgari ücret zam görüşmelerinin takvimi de belirlendi. Milyonlar Ocak ayında alacağı zam oranını merak ederken Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş masadaki rakamları değerlendirdi.
"2026 için maaş artışı yüzde 12,5 ile yüzde 14 aralığında"
Kurtuluş Milliyet
'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
"Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler yüzde 11,20 oranında zammı garantilemiş oldular. Yeni maaşlar aralık enflasyonu ile birlikte netleşecek. İkinci altı ayda enflasyon aylık olarak hep yüzde 2’nin üzerinde seyretti. Kasım ayında yüzde 1’in dahi altında çıkması herkes için sürpriz oldu. Aralıkta açıklanacak enflasyon oranına göre 2026 için maaş artışı yüzde 12,5 ile yüzde 14 aralığında gerçekleşecektir."
"‘Burada bir refah payı eklemesi olur mu?’ sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Refah payı artışını çok beklemiyoruz maalesef. Açıklanacak enflasyon oranı ne olursa o tutarda yeni emekli maaşları belirlenecektir."
"Memur ve memur emeklileri için hesaplama biraz daha farklı. Enflasyon farkının üzerine bir de toplu sözleşme zammı alacaklar. Kasım ayı açıklanan enflasyon oranıyla birlikte yüzde 17,55 zam oranını garantilemiş oldular. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 18,70 ile 20,50 arasında bir zam alacaklarını tahmin ediyoruz."
En düşük emekli maaşı ne olur?
"En düşük emekli maaşları daha önceki dönemlerde emeklilere yapılan zam oranında veya biraz üzerinde belirleniyordu. Yine aynı oranda bir düzenleme yapılacağını ve en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşının 16.881 TL’den yüzde 12,5-14 puan bandında artarak 19.000-19.250 TL bandına yükseleceğini, en düşük memur emeklisi maaşının da 22.671 TL’den yüzde 18,70-20,50 bandında artışla 26.900-27.500 TL bandına yükseleceğini öngörüyoruz.”