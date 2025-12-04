https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/uzmani-degerlendirdi-ssk-ve-bagkur-emeklilerine-ocakta-ne-kadar-zam-olur-memur-ve-memur-emeklileri-1101531919.html

Uzmanı değerlendirdi: SSK ve Bağkur emeklilerine ocakta ne kadar zam olur? Memur ve memur emeklileri için beklenti ne?

Uzmanı değerlendirdi: SSK ve Bağkur emeklilerine ocakta ne kadar zam olur? Memur ve memur emeklileri için beklenti ne?

Sputnik Türkiye

2025'in son ayına girilmesiyle asgari ücret ve zam oranları gündemin birinci sırasında yer almaya devam ediyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, milyonları... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T08:05+0300

2025-12-04T08:05+0300

2025-12-04T08:05+0300

ekonomi̇

memur zammı

asgari ücret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097352762_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6aba2ee8a977ba943228591fea0594f4.jpg

Kasım ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla tüm çalışanların maaşlarını ilgilendiren asgari ücret zam görüşmelerinin takvimi de belirlendi. Milyonlar Ocak ayında alacağı zam oranını merak ederken Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş masadaki rakamları değerlendirdi."2026 için maaş artışı yüzde 12,5 ile yüzde 14 aralığında"Kurtuluş Milliyet'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:Refay payı olur mu?Memur zamlarıEn düşük emekli maaşı ne olur?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/bakan-simsek-son-25-yilin-en-dusuk-aylik-enflasyonu-gerceklesti-1101502141.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memur zammı, asgari ücret