https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/bilim-insanlari-bunu-beklemiyordu-kopeklerin-beyni-gizemli-sekilde-genisliyor-1101585318.html
Bilim insanları bunu beklemiyordu: Köpeklerin beyni ‘gizemli şekilde’ genişliyor
Avrupa’da yapılan yeni bir araştırma, modern köpek ırklarının beyinlerinin, eski ırklara kıyasla belirgin şekilde daha büyük olduğunu ortaya koydu.
2025-12-05T18:42+0300
2025-12-05T18:42+0300
2025-12-05T18:42+0300
Genellikle evcilleştirilmiş hayvanların, vahşi akrabalarına göre daha küçük beyinlere sahip olduğu biliniyor. Ancak son bulgular, modern köpeklerin bu farkı kapatmaya başladığını gösteriyor. Kurtlarla kıyaslandığında hala geri olsalar da, aradaki beyin hacmi farkı giderek daralıyor.Evolution dergisinde yayımlanan araştırma, modern ve eski köpek ırklarının beyin boyutlarını karşılaştırdı. Macaristan ve İsveç’ten bilim insanları, 159 farklı köpek ırkına ait 850’den fazla bireyin BT (CT) görüntülerini kullanarak beyin hacimlerini yeniden oluşturdu. Sonuçlar ayrıca 48 kurt örneğiyle karşılaştırıldı.Araştırmanın şaşırtıcı tarafı, köpek ırkı kurttan genetik olarak uzaklaşmışsa da beyninin yine de o kabüyük olması. Üstelik çobanlık ya da koruma gibi ‘enerji tüketen görevleri’ olup olmaması da fark yaratmadı.'Karmaşık sosyal çevre ve uyum'ELTE Biyoloji Enstitüsü’nden etolog Eniko Kubinyi, ‘modern köpek ırklarının beyin büyümesinin’ görevlerle ya da yaşam tarzıyla açıklanamadığını’ belirtiyor ve bu değişimin muhtemelen ‘karmaşık sosyal çevre, kentleşme ve insan beklentilerine uyum’ nedeniyle ortaya çıktığını söylüyor.Araştırmaya göre işlevsel kategori, kafatası şekli, yaşam süresi ya da doğum sayısı ile beyin hacmi arasında bir bağlantı bulunmadı.Eski ırklar daha bağımsız, daha az tepkiselBilim insanları, bulguların, eski ırkların daha bağımsız doğasıyla da uyumlu olduğunu düşünüyor. Bu ırklar genellikle daha az havlıyor ve insan işaretlerine daha az tepki veriyor,yani modern ırklardan farklı bir sosyal ilişki kuruyorlar.Stockholm Üniversitesi’nden Niclas Kolm, modern dünyanın taleplerinin köpeklerin bilişsel kapasitesini şekillendiriyor olabileceğini belirterek şöyle diyor:Araştırma ekibi, köpeklerdeki bu beyin büyümesi eğiliminin, evrimsel baskıların ırklar arasında değişebileceğine işaret ettiğini düşünüyor. Bu da gelecekte bazı ırkların, görevleri ya da kurtlara olan genetik uzaklıkları nedeniyle daha büyük beyinlere sahip olabileceği anlamına geliyor.
Genellikle evcilleştirilmiş hayvanların, vahşi akrabalarına göre daha küçük beyinlere sahip olduğu biliniyor. Ancak son bulgular, modern köpeklerin bu farkı kapatmaya başladığını gösteriyor. Kurtlarla kıyaslandığında hala geri olsalar da, aradaki beyin hacmi farkı giderek daralıyor.
Evolution dergisinde yayımlanan araştırma, modern ve eski köpek ırklarının beyin boyutlarını karşılaştırdı. Macaristan ve İsveç’ten bilim insanları, 159 farklı köpek ırkına ait 850’den fazla bireyin BT (CT) görüntülerini kullanarak beyin hacimlerini yeniden oluşturdu. Sonuçlar ayrıca 48 kurt örneğiyle karşılaştırıldı.
Araştırmanın şaşırtıcı tarafı, köpek ırkı kurttan genetik olarak uzaklaşmışsa da beyninin yine de o kabüyük olması. Üstelik çobanlık ya da koruma gibi ‘enerji tüketen görevleri’ olup olmaması da fark yaratmadı.
'Karmaşık sosyal çevre ve uyum'
ELTE Biyoloji Enstitüsü’nden etolog Eniko Kubinyi, ‘modern köpek ırklarının beyin büyümesinin’ görevlerle ya da yaşam tarzıyla açıklanamadığını’ belirtiyor ve bu değişimin muhtemelen ‘karmaşık sosyal çevre, kentleşme ve insan beklentilerine uyum’ nedeniyle ortaya çıktığını söylüyor.
Araştırmaya göre işlevsel kategori, kafatası şekli, yaşam süresi ya da doğum sayısı ile beyin hacmi arasında bir bağlantı bulunmadı.
Eski ırklar daha bağımsız, daha az tepkisel
Bilim insanları, bulguların, eski ırkların daha bağımsız doğasıyla da uyumlu olduğunu düşünüyor. Bu ırklar genellikle daha az havlıyor ve insan işaretlerine daha az tepki veriyor,yani modern ırklardan farklı bir sosyal ilişki kuruyorlar.
Stockholm Üniversitesi’nden Niclas Kolm, modern dünyanın taleplerinin köpeklerin bilişsel kapasitesini şekillendiriyor olabileceğini belirterek şöyle diyor:
Farklı köpek ırkları farklı düzeylerde sosyal karmaşıklık içinde yaşıyor ve karmaşık görevler üstleniyor. Bu da daha büyük bir beyin kapasitesi gerektirebilir.
Araştırma ekibi, köpeklerdeki bu beyin büyümesi eğiliminin, evrimsel baskıların ırklar arasında değişebileceğine işaret ettiğini düşünüyor. Bu da gelecekte bazı ırkların, görevleri ya da kurtlara olan genetik uzaklıkları nedeniyle daha büyük beyinlere sahip olabileceği anlamına geliyor.