Sitelerde yeni dönem başladı: Toplantıya katılmak önemli

Sitelerde yeni dönem başladı: Toplantıya katılmak önemli

Konut siteleri için aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başlarken, vatandaşların sonradan mağduriyet yaşamaması için bu toplantılara katılımları önem... 05.12.2025

Konut sitelerinde aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başlıyor.Aidat belirlemede kritik önemdeTesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, toplu yaşam alanlarında her yıl düzenlenen olağan genel kurulların, yalnızca yönetim seçimi anlamı taşımadığını, aynı zamanda yeni yıl işletme bütçelerinin kabul edildiği ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen kararların alındığı bir süreç olduğunu anlattı. Genel kurullara katılımın düşük olmasının, en büyük sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Sağır, bu toplantılar idari süreç gibi görünse de aidatların belirlenmesinden güvenlik ve temizlik hizmetlerinin satın alınmasına, sosyal alanların kullanımından enerji tasarruf projelerine kadar tüm yaşamı ilgilendiren konuların merkezi olduğuna dikkati çekti.'Asgari ücretteki artış, maliyetleri doğrudan etkiliyor'Yeni yıl işletme bütçelerinin onaylanacağı toplantılarda, sakinlerin özellikle gelir-gider bütçelerini incelemeleri gerektiğinin altını çizen Sağır, "Aidat artış oranları, piyasa koşulları ve hizmet gereklilikleriyle uyumlu olmalı. Güvenlik, temizlik, teknik bakım gibi hizmet alımlarında gerçekçi fiyatlandırma yapılmalı. Olağanüstü gider kalemleri detaylarıyla açıklanmalı. Yedek akçe planlaması, şeffaf biçimde yapılmalı." diye konuştu.Asgari ücretteki her artışın, toplu yaşam alanlarının en büyük gider kalemleri olan personel ve hizmet alım maliyetlerini, doğrudan etkilediğini bildiren Sağır, 2026'da yürürlüğe girecek olan asgari ücret artışının, güvenlik personeli, temizlik görevlileri, teknik kadrolar ve yönetim destek hizmetlerinin maliyetlerini doğrudan artıracağı için sitelerin yeni yıl bütçelerinde önemli bir yük oluşturacağını söyledi. Bu nedenle, aidatlarda belli oranlarda artış olmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Sağır, şu ifadeleri kullandı:'Toplantılara katılamayanlar, mutlaka vekaletname vererek temsil edilmeli'Sağır, genel kurullarda yalnızca bütçenin değil, aynı zamanda yönetim ve denetim kurullarının, faaliyet raporlarının da değerlendirilmesi gerektiğine değinerek, bu raporların yıl boyunca yapılan tüm harcamaların şeffaf şekilde görülmesi açısından büyük önem taşıdığını anlattı. Yönetime seçilecek kişilerin, kat mülkiyeti mevzuatına hakim, planlama ve bütçe yönetimine yatkın olmaları gerektiğini dile getiren Sağır, uzmanlık gerektiren bu alanlarda rastgele seçimlerin, site düzeni açısından ciddi risk oluşturabileceğini belirtti.Özellikle büyük ve çok bloklu yaşam alanlarında, profesyonel tesis yönetimi şirketleriyle çalışmanın, mali disiplin ve hizmet kalitesini artırdığına dikkati çeken Sağır, şu değerlendirmelerde bulundu:Toplu yaşam alanlarında yönetimlerin en temel sorumluluğunun şeffaf, güven veren ve doğru yönetim ilkelerine bağlı bir anlayışla hareket etmek olduğunu bildiren Sağır, toplu yaşam kültürünün ancak bilinçli katılım ve dayanışma ile gelişebileceğini sözlerine ekledi.

