Avukatı anlattı: Prof. Dr. Ayten Erdoğan neden tutuklandı?

İddianame düzenlendi, ağır ceza mahkemesine sunuldu. Dosyada gizlilik kararı olduğundan içinde ne var bilmiyoruz. Ayten hocaya yöneltilen 112 milyon lira suçlaması var. Bu tamamen yalan. Müfettiş raporunu elde edebildik. Orada 155 hastada 2 tanesinin ilaç almadığını söylediğini görüyoruz. 60-90 lira fiyatlı ilaçlardan bahsediyoruz bu ilaçlarla yolsuzluk yapılmaz. Yolsuzluk gizli yapılır açık yenilir. Ayten hocanın MASAK raporuna göre eksi 90 bin lirada. 1+1 evinin kredisini ödemekle meşgul. Böyle bir suç işleme imkanı yok. Çocukların tedavilerine devam edebilmesi için ‘sadece SGK katkı payı ödeyelim, muayene ücreti almayın’ diyor. Başhekim diyor ki ‘biz özel hastaneyiz, hasta bizi ilgilendirmez’ diyor. Ancak hoca mücadeleye devam ediyor. Katkı payının alınmadığı suçu atılıyor. Hoca kendisine soruşturmadan sonra 112 bin lira zarara uğrattın denilince, kimse zarar görmesin diye 200 bin liralık ödeme yapıyor, bu işin kapandığını düşünüyor. Hoca teknik ve fiziki takibe alınıyor, buna anlam veremiyoruz. Bir örgüt iddiası var. Sevke bakınca örgüt yok. Örgüt 3 kişi.Ayten Hoca, tıbbi sekreter ve kalfa. Hoca, eczane sahibini tanımıyor. 112 milyon liralık yolsuzluk yapabilmeniz için 300-400 milyon liralık ilaç satmanız lazım. 112 milyon liralık ilaç yaklaşık 2 milyon kutu ilaç yapıyor yani 100 palet ilaç demek, tırlarla ilaç demek. Bunu bir tane eczaneden yapmak akıldışı. İnsanın aklına hocaya neden bu reva görüldü diye geliyor. Hocanın daha önce dik duruşu var. Aleyhine verdiği rapordan dolayı Hüseyin Üzmez ceza almıştı.