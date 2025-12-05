https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/ara-donem-transfer-kulisi-galatasaraydan-yine-bir-nijeryali-hamlesi-1101562765.html
Ara dönem transfer kulisi: Galatasaray'dan yine bir Nijeryalı hamlesi
Ara dönem transfer kulisi: Galatasaray'dan yine bir Nijeryalı hamlesi
Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla transfer kulisinde iddialar gündem olmaya başladı. Galatasaray'ın ara transfer döneminde hücuma takviye
Galatasaray’ın, Ademola Lookman ve kulübü Atalanta’ya çok yüksek bir teklif yaptığı iddia edildi.Atalanta’da forma giyen Nijeryalı futbolcunun, teknik heyetle yaşadığı problemler nedeniyle takımdan ayrılmaya yakın olduğu ve İtalya’daki döneminin sona erebileceği öne sürülüyor.Galatasaray'ın İtalya'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu için Atalanta'ya 50 milyon euro, oyuncuya ise yıllık 6 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırladığı belirtildi. Kulübün sıcak baktığı belirtilirken Nijeryalı yıldızın geçen sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 gole imza attı.Ademola Lookman'ın güncel piyasa değerinin 40 milyon euro. Futbol veri sitesi Transfermarkt Ademola Lookman'ın isminin Galatasaray ile anıldığını belirterek transfer oranını yüzde 54 olarak belirtiyor.
Ara dönem transfer kulisi: Galatasaray'dan yine bir Nijeryalı hamlesi
Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla transfer kulisinde iddialar gündem olmaya başladı. Galatasaray'ın ara transfer döneminde hücuma takviye yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Galatasaray’ın, Ademola Lookman ve kulübü Atalanta’ya çok yüksek bir teklif yaptığı iddia edildi.
Atalanta’da forma giyen Nijeryalı futbolcunun, teknik heyetle yaşadığı problemler nedeniyle takımdan ayrılmaya yakın olduğu ve İtalya’daki döneminin sona erebileceği öne sürülüyor.
Galatasaray'ın İtalya'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu için Atalanta'ya 50 milyon euro, oyuncuya ise yıllık 6 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırladığı belirtildi.
Kulübün sıcak baktığı belirtilirken Nijeryalı yıldızın geçen sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 gole imza attı.
Ademola Lookman'ın güncel piyasa değerinin 40 milyon euro. Futbol veri sitesi Transfermarkt Ademola Lookman'ın isminin Galatasaray ile anıldığını belirterek transfer oranını yüzde 54 olarak belirtiyor.