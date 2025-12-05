Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/ara-donem-transfer-kulisi-galatasaraydan-yine-bir-nijeryali-hamlesi-1101562765.html
Ara dönem transfer kulisi: Galatasaray'dan yine bir Nijeryalı hamlesi
Ara dönem transfer kulisi: Galatasaray'dan yine bir Nijeryalı hamlesi
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla transfer kulisinde iddialar gündem olmaya başladı. Galatasaray'ın ara transfer döneminde hücuma takviye... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T08:05+0300
2025-12-05T08:05+0300
spor
galatasaray
atalanta
süper lig
ademola lookman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101562811_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40c19eb28778505191dd546c82b5df7b.jpg
Galatasaray’ın, Ademola Lookman ve kulübü Atalanta’ya çok yüksek bir teklif yaptığı iddia edildi.Atalanta’da forma giyen Nijeryalı futbolcunun, teknik heyetle yaşadığı problemler nedeniyle takımdan ayrılmaya yakın olduğu ve İtalya’daki döneminin sona erebileceği öne sürülüyor.Galatasaray'ın İtalya'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu için Atalanta'ya 50 milyon euro, oyuncuya ise yıllık 6 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırladığı belirtildi. Kulübün sıcak baktığı belirtilirken Nijeryalı yıldızın geçen sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 gole imza attı.Ademola Lookman'ın güncel piyasa değerinin 40 milyon euro. Futbol veri sitesi Transfermarkt Ademola Lookman'ın isminin Galatasaray ile anıldığını belirterek transfer oranını yüzde 54 olarak belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/olympiakos---fenerbahce-beko-maci-ertelendi-panathinaikos-baskani-hukmen-galibiyet-istedi-1101559313.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101562811_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b7bc56d6219c968d387ccab923e5d41f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, atalanta, süper lig, ademola lookman
galatasaray, atalanta, süper lig, ademola lookman

Ara dönem transfer kulisi: Galatasaray'dan yine bir Nijeryalı hamlesi

08:05 05.12.2025
© AA / İbrahim Ezzat Ademola Lookman
 Ademola Lookman - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
© AA / İbrahim Ezzat
Abone ol
Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla transfer kulisinde iddialar gündem olmaya başladı. Galatasaray'ın ara transfer döneminde hücuma takviye yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Galatasaray’ın, Ademola Lookman ve kulübü Atalanta’ya çok yüksek bir teklif yaptığı iddia edildi.
Atalanta’da forma giyen Nijeryalı futbolcunun, teknik heyetle yaşadığı problemler nedeniyle takımdan ayrılmaya yakın olduğu ve İtalya’daki döneminin sona erebileceği öne sürülüyor.
Galatasaray'ın İtalya'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu için Atalanta'ya 50 milyon euro, oyuncuya ise yıllık 6 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırladığı belirtildi.
Kulübün sıcak baktığı belirtilirken Nijeryalı yıldızın geçen sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 gole imza attı.
Ademola Lookman'ın güncel piyasa değerinin 40 milyon euro. Futbol veri sitesi Transfermarkt Ademola Lookman'ın isminin Galatasaray ile anıldığını belirterek transfer oranını yüzde 54 olarak belirtiyor.
Fenerbahçe Beko - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
SPOR
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi: Panathinaikos Başkanı hükmen galibiyet istedi
00:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала