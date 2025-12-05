https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/akomdan-soguk-ve-yagisli-hava-uyarisi-istanbul-icin-saat-verildi-kuvvetli-geliyor-1101574689.html

AKOM'dan soğuk ve yağışlı hava uyarısı: İstanbul için saat verildi, kuvvetli geliyor

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu İstanbul genelinde soğuk hava, sıcaklıklarda ani düşüş ve kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonunda hava sıcaklıklarının ciddi oranda düşeceğini ve yağışlı havanın etkisini artıracağını açıkladı.Sıcaklıklar bir anda 10°C’ye gerileyecekAKOM’un değerlendirmesine göre İstanbul’da hafta boyunca 15–18°C arasında seyreden sıcaklıklar, cumartesi akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçecek. Kentte sıcaklıkların kısa sürede 10°C seviyelerine kadar ineceği öngörülüyor.Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyorAçıklamada yağışların kuvvetleneceği ve özellikle İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük kısmında etkili olacağı belirtildi. AKOM şu değerlendirmeyi paylaştı:"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde hafta sonu soğuk ve yağışlı havaların etkili olması bekleniyor. Hafta boyunca bahar değerlerinde (15-18°C) seyreden sıcaklıkların cumartesi akşam saatlerinden itibaren azalarak 10°C'ler civarına gerileyeceği, beraberinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."

