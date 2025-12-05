Türkiye
Ankara’da yarın bazı yollar ve metro giriş çıkışları kapatılacak
Ankara’da yarın bazı yollar ve metro giriş çıkışları kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, güvenlik önlemleri kapsamında kent merkezindeki bazı ana arterlerin sabah saatlerinden itibaren etkinlik nedeniyle trafiğe... 05.12.2025
türki̇ye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
ankara valiliği
polis
polis müdahalesi
trafik
trafik polisi
trafik kontrolü
metro
Ankara yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle kapsamlı trafik ve ulaşım tedbirlerine hazırlanıyor.Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre ihtiyaç duyulması halinde, Anadolu Meydanı çevresindeki birçok cadde saat sabah 06.00'dan itibaren çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Bu çerçevede:Ayrıca Celal Bayar–Kazım Karabekir ve Hipodrom–Kazım Karabekir bağlantılarını sağlayan yan varyantların da trafiğe kapatılacağı bildirildi.Metro girişlerinde kısıtlamaEGO Genel Müdürlüğü ise Ankara Valiliği'nin kararı doğrultusunda, etkinlik süresince metro kullanımına ilişkin kısıtlamalar olacağını açıkladı. Buna göre; Keçiören Metrosu - AKM İstasyonu Anadolu Meydanı - Ankaray İstasyonu yarın saat 09.00’dan itibaren, etkinlik sona erene kadar yolcu giriş-çıkışlarına kapalı olacak.
türki̇ye
ankara
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, polis, polis müdahalesi, trafik, trafik polisi, trafik kontrolü, metro
21:21 05.12.2025
Ankara Emniyet Müdürlüğü, güvenlik önlemleri kapsamında kent merkezindeki bazı ana arterlerin sabah saatlerinden itibaren etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Ankara yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle kapsamlı trafik ve ulaşım tedbirlerine hazırlanıyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre ihtiyaç duyulması halinde, Anadolu Meydanı çevresindeki birçok cadde saat sabah 06.00'dan itibaren çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Bu çerçevede:
Anıt Caddesi ve bu caddeye açılan tüm sokaklar,
Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi'yle Anıt Caddesi arasında kalan bölümü,
Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı'yla Anadolu Meydanı arası,
GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi'yle Anadolu Meydanı arası,
Celal Bayar Bulvarı’nın Mevlana Bulvarı'yla Adnan Saygun Caddesi arası,
Hipodrom Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı'yla Mevlana Bulvarı arası,
İstanbul Caddesi’nin Mevlana Bulvarı'yla Cumhuriyet Caddesi arasıyla bu bölgelere bağlantı sağlayan tüm yan yollar kapatılacak.
Ayrıca Celal Bayar–Kazım Karabekir ve Hipodrom–Kazım Karabekir bağlantılarını sağlayan yan varyantların da trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Metro girişlerinde kısıtlama

EGO Genel Müdürlüğü ise Ankara Valiliği'nin kararı doğrultusunda, etkinlik süresince metro kullanımına ilişkin kısıtlamalar olacağını açıkladı. Buna göre; Keçiören Metrosu - AKM İstasyonu Anadolu Meydanı - Ankaray İstasyonu yarın saat 09.00’dan itibaren, etkinlik sona erene kadar yolcu giriş-çıkışlarına kapalı olacak.
