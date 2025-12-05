https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/ankarada-yarin-bazi-yollar-ve-metro-giris-cikislari-kapatilacak-1101587317.html

Ankara’da yarın bazı yollar ve metro giriş çıkışları kapatılacak

Ankara’da yarın bazı yollar ve metro giriş çıkışları kapatılacak

05.12.2025

Ankara yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle kapsamlı trafik ve ulaşım tedbirlerine hazırlanıyor.Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre ihtiyaç duyulması halinde, Anadolu Meydanı çevresindeki birçok cadde saat sabah 06.00'dan itibaren çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Bu çerçevede:Ayrıca Celal Bayar–Kazım Karabekir ve Hipodrom–Kazım Karabekir bağlantılarını sağlayan yan varyantların da trafiğe kapatılacağı bildirildi.Metro girişlerinde kısıtlamaEGO Genel Müdürlüğü ise Ankara Valiliği'nin kararı doğrultusunda, etkinlik süresince metro kullanımına ilişkin kısıtlamalar olacağını açıkladı. Buna göre; Keçiören Metrosu - AKM İstasyonu Anadolu Meydanı - Ankaray İstasyonu yarın saat 09.00’dan itibaren, etkinlik sona erene kadar yolcu giriş-çıkışlarına kapalı olacak.

