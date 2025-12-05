Ankara’da yarın bazı yollar ve metro giriş çıkışları kapatılacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/ankarada-yarin-bazi-yollar-ve-metro-giris-cikislari-kapatilacak-1101587317.html
Ankara yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle kapsamlı trafik ve ulaşım tedbirlerine hazırlanıyor.Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre ihtiyaç duyulması halinde, Anadolu Meydanı çevresindeki birçok cadde saat sabah 06.00'dan itibaren çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Bu çerçevede:Ayrıca Celal Bayar–Kazım Karabekir ve Hipodrom–Kazım Karabekir bağlantılarını sağlayan yan varyantların da trafiğe kapatılacağı bildirildi.Metro girişlerinde kısıtlamaEGO Genel Müdürlüğü ise Ankara Valiliği'nin kararı doğrultusunda, etkinlik süresince metro kullanımına ilişkin kısıtlamalar olacağını açıkladı. Buna göre; Keçiören Metrosu - AKM İstasyonu Anadolu Meydanı - Ankaray İstasyonu yarın saat 09.00’dan itibaren, etkinlik sona erene kadar yolcu giriş-çıkışlarına kapalı olacak.
Ankara yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle kapsamlı trafik ve ulaşım tedbirlerine hazırlanıyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre ihtiyaç duyulması halinde, Anadolu Meydanı çevresindeki birçok cadde saat sabah 06.00'dan itibaren çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Bu çerçevede:
Anıt Caddesi
ve bu caddeye açılan tüm sokaklar,
Gençlik Caddesi’nin
Akdeniz Caddesi'yle Anıt Caddesi arasında kalan bölümü,
Dögol Caddesi’nin
Beşevler Kavşağı'yla Anadolu Meydanı arası,
GMK Bulvarı’nın
Strazburg Caddesi'yle Anadolu Meydanı arası,
Celal Bayar Bulvarı’nın
Mevlana Bulvarı'yla Adnan Saygun Caddesi arası,
Hipodrom Caddesi’nin
Tren Garı Kavşağı'yla Mevlana Bulvarı arası,
İstanbul Caddesi’nin
Mevlana Bulvarı'yla Cumhuriyet Caddesi arasıyla bu bölgelere bağlantı sağlayan tüm yan yollar kapatılacak.
Ayrıca Celal Bayar–Kazım Karabekir ve Hipodrom–Kazım Karabekir bağlantılarını sağlayan yan varyantların da trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Metro girişlerinde kısıtlama
EGO Genel Müdürlüğü ise Ankara Valiliği'nin kararı doğrultusunda, etkinlik süresince metro kullanımına ilişkin kısıtlamalar olacağını açıkladı. Buna göre; Keçiören Metrosu - AKM İstasyonu Anadolu Meydanı - Ankaray İstasyonu yarın saat 09.00’dan itibaren, etkinlik sona erene kadar yolcu giriş-çıkışlarına kapalı olacak.