Ankara'da su kesintileri: ASKİ açıkladı, hangi ilçelerde kaç saat su kesilecek?
Ankara'da arıza kaynaklı su kesintileri devam ediyor. ASKİ yeni kesintileri duyurdu.
Ankara'da ikamet eden ve su kesintilerine maruz kalanlar, 5 Aralık 2025 Perşembe tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 5 Aralık tarihli su kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Ankara'da su kesintileri
Ankara'da hani mahallede kaç saat su kesilecek?
POLATLI
Arıza Tarihi: 5.12.2025 08:15:00
Tamir Tarihi: 5.12.2025 17:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi Bir Kısmı, Kurtuluş Mahallesi Bir Kısmı
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 5.12.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 5.12.2025 12:30:00
Detay: Plansız su kesinti tarihi: 05.12.2025- saat 08:30 Tamir tarihi: 05.12.2025- Saat 12:30 Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati:14:30 olarak öngörülmektedir. Detay: Elmadağ hasanoğlan bahçelievler mahallesi bahçelievler sokak içerisindeki pe 110 dağıtım şebeke hattındaki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Etkilenen yerler:Bahçelievler Mahellesi Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Bahçelievler mh
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 5.12.2025 09:30:00
Tamir Tarihi: 5.12.2025 15:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Yeni Mahalle Kuyu Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Yeni Mahalle Bir Kısmı
POLATLI
Arıza Tarihi: 5.12.2025 10:15:00
Tamir Tarihi: 5.12.2025 15:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Çamlıca Mahallesi Kocatepe Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Çamlıca Mahallesi Bir Kısmı
AYAŞ
Arıza Tarihi: 5.12.2025 11:30:00
Tamir Tarihi: 5.12.2025 16:30:00
Detay: Ayaş Gökler Mahallesi içerisinde bulunan 75'lik PE100 dağıtım boru hattında oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Gökler Mahallesi
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 5.12.2025 11:35:00
Tamir Tarihi: 5.12.2025 14:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi Fatih Mahallesi Bosna sokak içerisinde Başkent Dogalgaz fırmasi tarafından içmesuyu şebeke hattına hasar verilmiştir.Verilen hasar nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi bir kısmı
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 4.12.2025 12:20:00
Tamir Tarihi: 5.12.2025 12:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Atıfbey mahallesi Altındağ Caddesi İçerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Kale mahallesi ve Atıfbey mahallesinin bir kısmı
