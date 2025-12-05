https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/almanyada-genclik-ayakta-zorunlu-askerlik-adimlarina-karsi-on-binler-sokaga-cikti-1101583051.html

Almanya’da gençlik ayakta: Zorunlu askerlik adımlarına karşı on binler sokağa çıktı

Almanya’da gençlik ayakta: Zorunlu askerlik adımlarına karşı on binler sokağa çıktı

Almanya'da parlamentonun onayladığı ve 18 yaşındaki erkeklerin anket doldurmasını zorunlu kılan askerlik reformu, gençlerin büyük tepkisini çekti. Yaklaşık 90... 05.12.2025

Almanya’da hükümetin askerlik sisteminde yaptığı değişiklik, gençlerden beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Cuma günü, ülke çapında on binlerce lise öğrencisi, 'zorunlu askerliğe hayır' sloganıyla derse girmedi ve sokaklara indi. Protestoların, yaklaşık 90 farklı kentte düzenlendiği bildirildi.'Kimse bize sormuyor'Protestoların arkasındaki 'Schulstreik gegen Wehrpflicht' (Zorunlu Askerliğe Karşı Okul Grevi) inisiyatifi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Politikacılar ve Bundeswehr (Alman ordusu), zorunlu askerliği nasıl geri getireceğimizi tartışıyor. Ama kimse bizimle konuşmuyor. Kimse bize ne istediğimizi sormuyor” ifadelerini kullandı.Savunma Bakanı’ndan video mesajAlman Savunma Bakanı Boris Pistorius, olayların ardından gençlere bir video mesajla seslendi. Pistorius, “Herkes her şeye karşı veya her şey için protesto edebilir. İfade özgürlüğü, demokrasimizin büyük başarılarından biridir. Ancak demokrasi de devlet de kendini savunamaz. Bunu insanlar yapmalı, tıpkı geçmişte olduğu gibi” ifadelerini kullandı.Bakanın bu sözleri, son yıllarda dünyada artan gerginlik doğrultusunda ordunun mevcudunu artırmayı planlayan Almanya’nın, gençleri gönüllü hizmete teşvik etme çabasının bir parçası olarak yorumlandı.Zorunlu muayene geri geliyorReformla birlikte, 2008 ve sonrasında doğan erkekler için zorunlu askeri sağlık muayenelerinin de yeniden başlatılacağı belirtildi. Yasanın detaylarına göre, eğer ordu gönüllü asker hedeflerine ulaşamazsa, muayene edilenlerden bir kısmı, parlamento tarafından ayrıca yapılacak bir oylamanın ardından askere çağrılabilecek. Bu maddenin, protestoların ana odak noktalarından biri olduğu aktarıldı.

