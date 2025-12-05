https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/akkuyu-ngsde-calismalar-suruyor-elektrik-altyapisina-dair-tesisleri-de-asamali-olarak-devreye-1101560523.html

Akkuyu NGS'de çalışmalar sürüyor: 'Elektrik altyapısına dair tesisleri de aşamalı olarak devreye alıyoruz'

Sputnik Türkiye

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde devreye alma çalışmaları sürüyor. Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesindeki sistemler bir dizi... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) birinci güç ünitesinde devreye alma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Santralin basın servisinden yapılan açıklamada, ünitedeki tüm sistemlerin kapsamlı kontrol sürecinden geçirildiği belirtildi.Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrey Jukov, çalışmaların ağırlıklı olarak birinci ünitede yürütüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:Jukov, uzman ekiplerin proje gereklilikleri doğrultusunda planlı bir şekilde ilerlediğini vurguladı.Türkiye, Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesini 2026 yılında devreye almayı hedefliyor. Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS, Rusya’nın katılımıyla inşa ediliyor. Proje, Rus tasarımı 3+ nesil VVER-1200 tipi dört reaktörden oluşuyor. Her bir ünitenin kurulu gücü 1200 MW olacak.Akkuyu projesi, küresel nükleer enerji sektöründe 'Build-Own-Operate' (Kur-Sahip Ol-İşlet) modeliyle hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

