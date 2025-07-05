Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye’nin 70 yıllık rüyası

Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye bugün 4 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı üretiyor hamdolsun. Önümüzdeki yıl bunu 2 katına çıkaracağız. 2028 hedefimiz bunu 4 katına çıkarmak. Yani 16 milyon hane kendi doğal gazımızla ısınacak. Hanımefendiler evlerinde yemeklerini bu gazla pişirebilecek. Bunu yaptığımız zaman da Türkiye dışa bağımlılığını düşürecek, cari açığını azaltacak, hem siyasi anlamda, jeopolitik anlamda önemli bir kazanım olacak hem de iktisadi anlamda çok önemli kazanım sağlamış olacağız.

Tabii bunlar bizim makro ölçekte yapmayı hedeflediklerimiz. Günün sonunda bütün bunları ne için yapıyoruz? Sakarya'mızda, Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlarımıza, evlerinde, ticarethanelerinde, fabrikalarında kesintisiz, kaliteli ve ucuz enerjiyi sunabilmek için. Çünkü şöyle bir soru var; 'Tamam da bakanım Gabar'da bulduğun petrolden bize ne? Akaryakıt ucuzluyor mu?' Muhalefet diyor ki, 'Bunlar gaz buldular, ya seçim var ya fiyata zam gelecek.' Elbette ki nihai hedefimiz, bu kazanımları vatandaşımıza yansıtma. Bu anlamda da özellikle pandemi sürecinden başlayarak, bütün vatandaşlarımıza hem elektrikte hem doğal gazda çok önemli enerji desteği veriyoruz."