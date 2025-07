Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye’nin 70 yıllık rüyası

Burada 3 bin megavatın üzerinde kurulu güç var. Sakarya, Türkiye'nin elektrik üretimine de önemli katkı sağlıyor. Dolayısıyla enerjimize enerji katan, Türkiye'nin kurulu gücünün yaklaşık yüzde 1,1'i Sakarya'da. Bu enerji arz güvenliğimiz açısından önemli. Türkiye enerjide bağımsızlık hedefiyle, şiarıyla yoluna devam ediyor. AK Parti iktidarlarının şu geçmiş 23 yılına baktığınızda göreceğiniz enerji alanındaki bütün politikalar, aslında her alandaki politikalarımız Türkiye'yi her anlamda bağımsız kılabilmek, her anlamda daha büyük, daha güçlü bir ekonomiye sahip bir ülke haline getirme hedefi doğrultusunda geliştirilmiş.