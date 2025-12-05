https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/ak-partinin-masasindaki-arastirma-erdogan-trump-gorusmesi-iki-ulke-acisindan-faydasiz-1101577814.html
AK Parti’nin masasındaki araştırma: Erdoğan-Trump görüşmesi iki ülke açısından faydasız
AK Parti'nin masasındaki araştırma: Erdoğan-Trump görüşmesi iki ülke açısından faydasız
05.12.2025
AK Parti’nin masasında yer alan bir raporda, Türkiye’deki seçmenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Eylül ayı sonunda Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmenin etkileri soruldu. Katılımcıların yüzde 47.4'ü bu görüşmenin ikili ilişkiler açısından faydalı olmadığını düşünüyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray görüşmesi 25 Eylül'de gerçekleşti. İki saat süren görüşme sonrası Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aracına kadar eşlik etmişti. Erdoğan'ı geçirdiği sırada gazetecilerin görüşmelerin nasıl geçtiği sorusuna Trump, "Harika" yanıtını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Washington'dan memnun ayrıldıklarını belirterek "Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti" ifadelerini kullanmıştı.Katılımcıların yarısına yakını olumsuz yanıt verdiAK Parti için hazırlanan bir çalışmada bu ziyaretin seçmen üzerindeki etkileri soruldu. ‘Trump-Erdoğan görüşmesinin ABD-Türkiye ilişkileri açısından faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusuna seçmenin yüze 47.4’ü hayır yanıtını verdi. Görüşmenin olumlu olduğunu düşünenlerin oranı ise yüze 31.1’de kaldı. Seçmenin yüzde 21. 5’i ise bu konuda yorum yapmadı.‘Türkiye Trump’un çağrısına uymasın’Bu ziyaret sırasında ABD Başkanı Trump’un yapmış olduğu ‘Türkiye, Rusya’dan enerji ürünlerinin alımını bıraksın’ çağrısına ilişkin de değerlendirme sorusuna ilişkin de değerlendirme istendi. Buna göre seçmenlerin yüzde 48.2’si ‘Türkiye bu çağrıya uymamalı’ yanıtını verdi. Yüzde 26.7’lik bir oran ise ‘Türkiye kısmen uymalı, ama dengeyi korumalı’ cevabı verdi. Türkiye bu çağrıya uymalı diyenlerin oranı ise yüzde 6.7’de kaldı.
AK Parti’nin masasındaki araştırma: Erdoğan-Trump görüşmesi iki ülke açısından faydasız
17:43 05.12.2025 (güncellendi: 17:52 05.12.2025)
AK Parti’nin masasında yer alan bir araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında 25 Eylül’de gerçekleşen görüşmesinin iki ülke ilişkileri açısından olumlu geçmediği düşünenlerin oranı yüzde 47.4 oldu.
AK Parti’nin masasında yer alan bir raporda, Türkiye’deki seçmenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Eylül ayı sonunda Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmenin etkileri soruldu. Katılımcıların yüzde 47.4'ü bu görüşmenin ikili ilişkiler açısından faydalı olmadığını düşünüyor.
ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray görüşmesi 25 Eylül'de gerçekleşti. İki saat süren görüşme sonrası Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aracına kadar eşlik etmişti. Erdoğan'ı geçirdiği sırada gazetecilerin görüşmelerin nasıl geçtiği sorusuna Trump, "Harika" yanıtını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Washington'dan memnun ayrıldıklarını belirterek "Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti" ifadelerini kullanmıştı.
Katılımcıların yarısına yakını olumsuz yanıt verdi
AK Parti için hazırlanan bir çalışmada bu ziyaretin seçmen üzerindeki etkileri soruldu. ‘Trump-Erdoğan görüşmesinin ABD-Türkiye ilişkileri açısından faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusuna seçmenin yüze 47.4’ü hayır yanıtını verdi. Görüşmenin olumlu olduğunu düşünenlerin oranı ise yüze 31.1’de kaldı. Seçmenin yüzde 21. 5’i ise bu konuda yorum yapmadı.
‘Türkiye Trump’un çağrısına uymasın’
Bu ziyaret sırasında ABD Başkanı Trump’un yapmış olduğu ‘Türkiye, Rusya’dan enerji ürünlerinin alımını bıraksın’ çağrısına ilişkin de değerlendirme sorusuna ilişkin de değerlendirme istendi. Buna göre seçmenlerin yüzde 48.2’si ‘Türkiye bu çağrıya uymamalı’ yanıtını verdi. Yüzde 26.7’lik bir oran ise ‘Türkiye kısmen uymalı, ama dengeyi korumalı’ cevabı verdi. Türkiye bu çağrıya uymalı diyenlerin oranı ise yüzde 6.7’de kaldı.