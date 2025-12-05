Adalet Bakanı Tunç'tan, 'futbolda bahis soruşturması' açıklaması

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/adalet-bakani-tunctan-futbolda-bahis-sorusturmasi-aciklamasi-1101571813.html

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, futbolda bahis soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz." dedi.Suç ihbarlarını dikkate alıyorlarTrabzon'da temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un gündeminde de futbolda bahis soruşturması vardı. Bu konuyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Tunç şunları dile getirdi: Adli emanetlerde denetim başladı Bakan Tunç Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki soruşturmalara yönelik soru üzerine de şunları kaydetti:"Büyükçekmece ve Adalar'da bu noktada bir sorun oldu. Bununla ilgili gerekli soruşturmaları başlattık. Tutuklama kararları da var. Bütün detaylarıyla konu inceleniyor. Bu anlamda Türkiye genelinde bütün adli emanetlerle ilgili de bir denetim süreci başlattık."

