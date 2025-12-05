https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/adalet-bakani-tunctan-futbolda-bahis-sorusturmasi-aciklamasi-1101571813.html
Adalet Bakanı Tunç'tan, 'futbolda bahis soruşturması' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan, 'futbolda bahis soruşturması' açıklaması
12:46 05.12.2025 (güncellendi: 12:57 05.12.2025)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet başsavcılıklarının futbolda bahis soruşturmalarına ilişkin suç ihbarlarının dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlattıklarını ve devam ettirdiklerini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, futbolda bahis soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz." dedi.
Suç ihbarlarını dikkate alıyorlar
Trabzon'da temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un gündeminde de futbolda bahis soruşturması vardı. Bu konuyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Tunç şunları dile getirdi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Başsavcılıklarımızdan bu konuda açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır."
Adli emanetlerde denetim başladı
Bakan Tunç Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki soruşturmalara yönelik soru üzerine de şunları kaydetti:
"Büyükçekmece ve Adalar'da bu noktada bir sorun oldu. Bununla ilgili gerekli soruşturmaları başlattık. Tutuklama kararları da var. Bütün detaylarıyla konu inceleniyor. Bu anlamda Türkiye genelinde bütün adli emanetlerle ilgili de bir denetim süreci başlattık."