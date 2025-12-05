https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/abd-seyahat-yasagi-listesini-genisletmeye-hazirlaniyor-ulke-sayisi-30un-uzerine-cikabilir-1101566600.html

ABD, seyahat yasağı listesini genişletmeye hazırlanıyor: 'Ülke sayısı 30’un üzerine çıkabilir'

ABD, seyahat yasağı listesini genişletmeye hazırlanıyor: 'Ülke sayısı 30'un üzerine çıkabilir'

05.12.2025

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD'ye girişlerin kısıtlanacağı ülkeler listesinin genişletileceğini ve seyahat yasağı kapsamına alınan ülke sayısının 30’un üzerine çıkabileceğini açıkladı. Noem, açıklamayı Fox News’te yayınlanan The Ingraham Angle programında yaptı.Trump yönetiminin, mevcut listeyi genişletmek için hazırlık yaptığını belirten Noem, kesin bir sayı paylaşmaktan kaçınarak, “30’un üzerinde olacak. Başkan, ülkeleri değerlendirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.Noem, kararın arka planında güvenlik ve iş birliği kriterlerinin bulunduğunu vurgulayarak, “Eğer bir ülkede istikrarlı bir hükümet yoksa, kendisini idame ettirebilen bir yönetimi yoksa ve bize bu kişilerin kim olduğunu söyleyip onları incelemeye yardımcı olamıyorsa, neden o ülkeden insanların ABD’ye gelmesine izin verelim?” diye konuştu.ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, hangi ülkelerin yeni listeye dahil edileceği konusunda ise bilgi paylaşmadı.Mevcut yasak listesinde hangi ülkeler var?Donald Trump’ın 5 Haziran’da imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında, Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye seyahati yasaklanmıştı.Bunun yanı sıra Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezüella vatandaşlarına ise çeşitli seyahat kısıtlamaları getirilmişti.Söz konusu saldırının ardından ABD yönetimi, 3 Aralık’ta “yüksek riskli ülke” kategorisinde yer alan 19 ülkenin vatandaşlarının tüm iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini askıya aldığını duyurdu.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Washington’daki güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve Trump’ın talimatıyla 500 yeni Ulusal Muhafız askerinin bölgeye sevk edileceğini bildirdi.26 Kasım’daki saldırı sonrası süreç hızlandıABD’de 26 Kasım’da, Beyaz Saray’a yakın bir noktada görev yapan iki Ulusal Muhafız üyesinin silahlı saldırıya uğraması, yönetimin göç ve seyahat politikalarına yönelik adımlarını hızlandırdı. Olayın ardından Trump yönetiminin, güvenlik gerekçesiyle seyahat yasağı uygulamalarını genişletme yönünde daha hızlı hareket ettiği belirtildi.Washington Polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 14.15 sıralarında gerçekleşen saldırı sonrası şüphelinin yakalandığı duyurulmuştu. Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğunu, vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom ve Andrew Wolfe olduğunu açıklamıştı. Beckstrom’un hayatını kaybettiği, Wolfe’un ise yaralı olduğu bildirildi.Pirro, zanlının birinci derece cinayetle suçlanacağını ifade ederken, ABD basınında yer alan haberlerde Lakanwal’ın geçmişte Afganistan’da CIA ile temas halinde çalıştığı ve yaşadığı travmalar nedeniyle “psikolojik olarak rahatsız” olduğunun öne sürüldüğü aktarıldı.

