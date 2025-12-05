https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/abd-gocmenlere-verilen-calisma-izni-suresini-5-yildan-18-aya-dusurdu-1101559008.html

ABD, göçmenlere verilen çalışma izni süresini 5 yıldan 18 aya düşürdü

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, mülteciler ve sığınmacılar dahil bazı göçmen kategorileri için çalışma izinlerinin geçerlilik süresinin kısaltıldığını... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri yaptığı açıklamada, ABD'nin bazı göçmen kategorileri için çalışma izninin geçerlilik süresini beş yıldan 18 aya düşürdüğünü bildirdi. Açıklamada, “İlk ve yenileme çalışma yetki belgeleri için azami geçerlilik süresi, bazı yabancı kategorileri için 5 yıldan yeniden 18 aya indirilecektir” denildi.Bu önlem, mülteci olarak kabul edilenler, sığınma hakkı tanınanlar ve sınır dışı etme veya sınır dışı etme hakkı durdurulan göçmenler de dahil olmak üzere belirli gruplara uygulanacak. Açıklamada, “Bu değişiklik, 5 Aralık 2025 tarihinde veya sonrasında çalışma izni başvurusu bekleyen veya dosyalanan ve yukarıdaki kategorilerden herhangi birine dayanan yabancıları etkiliyor” ifadeleri yer aldı.Açıklamada ayrıca, şartlı tahliye ve Geçici Koruma Statüsü (TPS) verilen yabancılar ile eşlerine ait çalışma izinlerinin artık bir yıl veya belgelerinin süresi dolana kadar geçerli olacağı belirtildi.USCIS, azami geçerlilik sürelerinin kısaltılmasının, ABD’de çalışma izni başvurusunda bulunan yabancıların daha sık güvenlik incelemesinden geçmesini sağlayacağını vurguladı. Açıklamada, “Bir yabancının daha sık incelenmesi, USCIS’nin dolandırıcılığı önlemesine ve potansiyel olarak zararlı niyet taşıyan yabancıları tespit ederek sınır dışı edilmeleri için işleme alınmasına olanak tanıyacaktır” denildi.Trump yönetimi, 26 Kasım’da, bu yılın başlarında ABD’ye sığınma hakkı verildiği bildirilen bir Afgan vatandaşının Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız subayını yaraladığı trajik olayın ardından göçmenlik politikalarını sıkılaştırmaya başladı. Geçtiğimiz Perşembe, ABD Başsavcısı Pam Bondi, kurbanlar ölürse saldırgan için idam cezası isteyeceklerini açıkladı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, ABD Başkanı Donald Trump, 20 yaşındaki kadın polis memuru Sarah Beckstrom’un hayatını kaybettiğini, 24 yaşındaki meslektaşının ise durumunun hâlâ kritik olduğunu duyurdu.

