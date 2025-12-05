Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/abd-kanadaya-26-milyar-dolarlik-hava-saldirisi-silahlari-ve-ekipmanlari-satisini-onayladi-1101559431.html
ABD, Kanada'ya 2.6 milyar dolarlık hava saldırısı silahları ve ekipmanları satışını onayladı
ABD, Kanada'ya 2.6 milyar dolarlık hava saldırısı silahları ve ekipmanları satışını onayladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada hükümetine hava saldırısı ve bakımı için gerekli ekipmanın 2.68 milyar dolara satılmasını onayladı. 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T01:13+0300
2025-12-05T01:13+0300
dünya
abd
kanada
silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_28f0884a96a6e92f9cbc3014ce4ad7f0.jpg
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kanada hükümetine hava saldırısı ve bakımı için gerekli ekipmanın 2.68 milyar dolara satılmasını onayladığını duyurdu.ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı basın açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı, Kanada Hükümeti'ne tahmini maliyeti 2.68 milyar dolar olan Hava Saldırı Silahları ve ilgili teçhizatın olası bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı" dedi.Kanada Hükümeti'nin hava saldırı silahları ve silah destek ekipmanlarının yanı sıra ilgili ekipman, yardımcı araçlar, cihazlar, yazılımlar ve dokümantasyon satın almak için talepte bulunduğu basın açıklamasında belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/abd-gocmenlere-verilen-calisma-izni-suresini-5-yildan-18-aya-dusurdu-1101559008.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d44cacbee3be59df7059d87feba1222e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, kanada, silah
abd, kanada, silah

ABD, Kanada'ya 2.6 milyar dolarlık hava saldırısı silahları ve ekipmanları satışını onayladı

01:13 05.12.2025
Pentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada hükümetine hava saldırısı ve bakımı için gerekli ekipmanın 2.68 milyar dolara satılmasını onayladı.
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kanada hükümetine hava saldırısı ve bakımı için gerekli ekipmanın 2.68 milyar dolara satılmasını onayladığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı basın açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı, Kanada Hükümeti'ne tahmini maliyeti 2.68 milyar dolar olan Hava Saldırı Silahları ve ilgili teçhizatın olası bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı" dedi.
Kanada Hükümeti'nin hava saldırı silahları ve silah destek ekipmanlarının yanı sıra ilgili ekipman, yardımcı araçlar, cihazlar, yazılımlar ve dokümantasyon satın almak için talepte bulunduğu basın açıklamasında belirtildi.
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
DÜNYA
ABD, göçmenlere verilen çalışma izni süresini 5 yıldan 18 aya düşürdü
00:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала