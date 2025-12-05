https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/abd-kanadaya-26-milyar-dolarlik-hava-saldirisi-silahlari-ve-ekipmanlari-satisini-onayladi-1101559431.html

ABD, Kanada'ya 2.6 milyar dolarlık hava saldırısı silahları ve ekipmanları satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada hükümetine hava saldırısı ve bakımı için gerekli ekipmanın 2.68 milyar dolara satılmasını onayladı. 05.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kanada hükümetine hava saldırısı ve bakımı için gerekli ekipmanın 2.68 milyar dolara satılmasını onayladığını duyurdu.ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı basın açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı, Kanada Hükümeti'ne tahmini maliyeti 2.68 milyar dolar olan Hava Saldırı Silahları ve ilgili teçhizatın olası bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı" dedi.Kanada Hükümeti'nin hava saldırı silahları ve silah destek ekipmanlarının yanı sıra ilgili ekipman, yardımcı araçlar, cihazlar, yazılımlar ve dokümantasyon satın almak için talepte bulunduğu basın açıklamasında belirtildi.

