https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/abd-kanadaya-26-milyar-dolarlik-hava-saldirisi-silahlari-ve-ekipmanlari-satisini-onayladi-1101559431.html
ABD, Kanada'ya 2.6 milyar dolarlık hava saldırısı silahları ve ekipmanları satışını onayladı
ABD, Kanada'ya 2.6 milyar dolarlık hava saldırısı silahları ve ekipmanları satışını onayladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada hükümetine hava saldırısı ve bakımı için gerekli ekipmanın 2.68 milyar dolara satılmasını onayladı. 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T01:13+0300
2025-12-05T01:13+0300
2025-12-05T01:13+0300
dünya
abd
kanada
silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_28f0884a96a6e92f9cbc3014ce4ad7f0.jpg
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kanada hükümetine hava saldırısı ve bakımı için gerekli ekipmanın 2.68 milyar dolara satılmasını onayladığını duyurdu.ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı basın açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı, Kanada Hükümeti'ne tahmini maliyeti 2.68 milyar dolar olan Hava Saldırı Silahları ve ilgili teçhizatın olası bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı" dedi.Kanada Hükümeti'nin hava saldırı silahları ve silah destek ekipmanlarının yanı sıra ilgili ekipman, yardımcı araçlar, cihazlar, yazılımlar ve dokümantasyon satın almak için talepte bulunduğu basın açıklamasında belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/abd-gocmenlere-verilen-calisma-izni-suresini-5-yildan-18-aya-dusurdu-1101559008.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d44cacbee3be59df7059d87feba1222e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, kanada, silah
ABD, Kanada'ya 2.6 milyar dolarlık hava saldırısı silahları ve ekipmanları satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada hükümetine hava saldırısı ve bakımı için gerekli ekipmanın 2.68 milyar dolara satılmasını onayladı.
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kanada hükümetine hava saldırısı ve bakımı için gerekli ekipmanın 2.68 milyar dolara satılmasını onayladığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı basın açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı, Kanada Hükümeti'ne tahmini maliyeti 2.68 milyar dolar olan Hava Saldırı Silahları ve ilgili teçhizatın olası bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı" dedi.
Kanada Hükümeti'nin hava saldırı silahları ve silah destek ekipmanlarının yanı sıra ilgili ekipman, yardımcı araçlar, cihazlar, yazılımlar ve dokümantasyon satın almak için talepte bulunduğu basın açıklamasında belirtildi.