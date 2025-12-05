https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/5-yerlesim-yeri-belde-oldu-ysk-secim-tarihini-acikladi-1101580153.html
5 yerleşim yeri belde oldu: YSK seçim tarihini açıkladı
5 yerleşim yeri belde oldu: YSK seçim tarihini açıkladı
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçiminin 7 Haziran 2026 tarihinde... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T16:10+0300
2025-12-05T16:10+0300
2025-12-05T16:10+0300
türki̇ye
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096938563_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1f40ff795cfee9d172c96d6dbe5111f6.jpg
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugünkü toplantısının ardından beş yerleşim yerinin belde statüsüne geçtiğini ve bu bölgelerde mahalli idareler seçiminin yapılacağını duyurdu.YSK, söz konusu yerlerde ilk mahalli idareler seçiminin 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Böylece yeni statüye geçen beldeler, kendi belediye yönetimlerini belirlemek üzere sandığa gidecek.Belde Statüsü Kazanan Yerleşim YerleriKurul açıklamasına göre belde olan yerleşim yerleri şöyle:Bu yerleşimler resmî olarak belde statüsü kazandı ve mahalli idareler kapsamına dahil edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/chpnin-38-olagan-kurultayinin-iptaline-iliskin-dava-dosyasi-istinafa-gonderildi-1101579464.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096938563_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f5fdb1be344724aed1337c288d028245.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim
5 yerleşim yeri belde oldu: YSK seçim tarihini açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçiminin 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacağını açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugünkü toplantısının ardından beş yerleşim yerinin belde statüsüne geçtiğini ve bu bölgelerde mahalli idareler seçiminin yapılacağını duyurdu.
YSK, söz konusu yerlerde ilk mahalli idareler seçiminin 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Böylece yeni statüye geçen beldeler, kendi belediye yönetimlerini belirlemek üzere sandığa gidecek.
Belde Statüsü Kazanan Yerleşim Yerleri
Kurul açıklamasına göre belde olan yerleşim yerleri şöyle:
Tokat / Reşadiye: Yolüstü
, Çevrecik
Gümüşhane / Merkez: Tekke Nevşehir / Ürgüp: Mustafapaşa
Bu yerleşimler resmî olarak belde statüsü kazandı ve mahalli idareler kapsamına dahil edildi.