5 yerleşim yeri belde oldu: YSK seçim tarihini açıkladı

5 yerleşim yeri belde oldu: YSK seçim tarihini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçiminin 7 Haziran 2026 tarihinde... 05.12.2025

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugünkü toplantısının ardından beş yerleşim yerinin belde statüsüne geçtiğini ve bu bölgelerde mahalli idareler seçiminin yapılacağını duyurdu.YSK, söz konusu yerlerde ilk mahalli idareler seçiminin 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Böylece yeni statüye geçen beldeler, kendi belediye yönetimlerini belirlemek üzere sandığa gidecek.Belde Statüsü Kazanan Yerleşim YerleriKurul açıklamasına göre belde olan yerleşim yerleri şöyle:Bu yerleşimler resmî olarak belde statüsü kazandı ve mahalli idareler kapsamına dahil edildi.

