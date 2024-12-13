https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/hindistanli-18-yasindaki-oyuncu-en-genc-dunya-satranc-sampiyonu-oldu-1091483871.html

Hindistanlı 18 yaşındaki oyuncu 'en genç' Dünya Satranç Şampiyonu oldu

Hindistanlı 18 yaşındaki oyuncu 'en genç' Dünya Satranç Şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Dünya Satranç Şampiyonası'nın galibi Hindistanlı 18 yaşındaki Gukesh Dommaraju oldu. Dommaraju, en genç Dünya Satranç Şampiyonu olarak rekor kırdı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T09:37+0300

2024-12-13T09:37+0300

2024-12-13T09:37+0300

dünya

ding liren

magnus carlsen

garry kasparov

dünya satranç şampiyonası

satranç

gukesh dommaraju

şampiyon

hindistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102036/05/1020360568_0:104:1001:667_1920x0_80_0_0_0b1d4c75e5882b5a2165116370235d18.jpg

Hindistanlı 18 yaşındaki satranç oyuncusu Gukesh Dommaraju, Çinli rakibi eski dünya şampiyonu Ding Liren'i mağlup ederek en genç Dünya Satranç Şampiyonu oldu. Singapur'da yapılan şampiyonada Dommaraju, 6.5 puan kazanan Çinli rakibine bir puan fark atarak en genç Dünya Satranç Şampiyonu oldu. Genç oyuncu, 2.5 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.Dommaraju daha 12 yaşındayken büyük usta oldu. Daha 7 yaşındayken, 2013 yılında Viswanathan Anand ve Magnus Carlsen arasındaki dünya şampiyonluğu maçını seyirci olarak izlemiş ve bir gün dünya şampiyonu olmayı hayal ettiğini söylemiş.Şampiyonaların 1886'da başlamasından bu yana 18. dünya şampiyonu olan Dommaraju, 1985'te Moskova'da Anatoly Karpov'u yenerek şampiyonluğu kazandığında 22 yaşında olan Garry Kasparov'un (Nisan 1963 doğumlu) elindeki rekoru alarak en genç dünya şampiyonu oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rekor-sahipleri-bulustu-dunyanin-en-uzun-kadini-ve-dunyanin-en-kisa-kadini-ayni-karede-1090659113.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünyanın en genç satranç şampiyonu, en genç dünya satranç şampiyonu,