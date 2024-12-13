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Hindistanlı 18 yaşındaki oyuncu 'en genç' Dünya Satranç Şampiyonu oldu
Hindistanlı 18 yaşındaki oyuncu 'en genç' Dünya Satranç Şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Dünya Satranç Şampiyonası'nın galibi Hindistanlı 18 yaşındaki Gukesh Dommaraju oldu. Dommaraju, en genç Dünya Satranç Şampiyonu olarak rekor kırdı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T09:37+0300
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Hindistanlı 18 yaşındaki satranç oyuncusu Gukesh Dommaraju, Çinli rakibi eski dünya şampiyonu Ding Liren'i mağlup ederek en genç Dünya Satranç Şampiyonu oldu. Singapur'da yapılan şampiyonada Dommaraju, 6.5 puan kazanan Çinli rakibine bir puan fark atarak en genç Dünya Satranç Şampiyonu oldu. Genç oyuncu, 2.5 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.Dommaraju daha 12 yaşındayken büyük usta oldu. Daha 7 yaşındayken, 2013 yılında Viswanathan Anand ve Magnus Carlsen arasındaki dünya şampiyonluğu maçını seyirci olarak izlemiş ve bir gün dünya şampiyonu olmayı hayal ettiğini söylemiş.Şampiyonaların 1886'da başlamasından bu yana 18. dünya şampiyonu olan Dommaraju, 1985'te Moskova'da Anatoly Karpov'u yenerek şampiyonluğu kazandığında 22 yaşında olan Garry Kasparov'un (Nisan 1963 doğumlu) elindeki rekoru alarak en genç dünya şampiyonu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rekor-sahipleri-bulustu-dunyanin-en-uzun-kadini-ve-dunyanin-en-kisa-kadini-ayni-karede-1090659113.html
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dünyanın en genç satranç şampiyonu, en genç dünya satranç şampiyonu,
dünyanın en genç satranç şampiyonu, en genç dünya satranç şampiyonu,

Hindistanlı 18 yaşındaki oyuncu 'en genç' Dünya Satranç Şampiyonu oldu

09:37 13.12.2024
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVSatranç
Satranç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Dünya Satranç Şampiyonası'nın galibi Hindistanlı 18 yaşındaki Gukesh Dommaraju oldu. Dommaraju, en genç Dünya Satranç Şampiyonu olarak rekor kırdı.
Hindistanlı 18 yaşındaki satranç oyuncusu Gukesh Dommaraju, Çinli rakibi eski dünya şampiyonu Ding Liren'i mağlup ederek en genç Dünya Satranç Şampiyonu oldu. Singapur'da yapılan şampiyonada Dommaraju, 6.5 puan kazanan Çinli rakibine bir puan fark atarak en genç Dünya Satranç Şampiyonu oldu. Genç oyuncu, 2.5 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.
Dommaraju daha 12 yaşındayken büyük usta oldu. Daha 7 yaşındayken, 2013 yılında Viswanathan Anand ve Magnus Carlsen arasındaki dünya şampiyonluğu maçını seyirci olarak izlemiş ve bir gün dünya şampiyonu olmayı hayal ettiğini söylemiş.
Şampiyonaların 1886'da başlamasından bu yana 18. dünya şampiyonu olan Dommaraju, 1985'te Moskova'da Anatoly Karpov'u yenerek şampiyonluğu kazandığında 22 yaşında olan Garry Kasparov'un (Nisan 1963 doğumlu) elindeki rekoru alarak en genç dünya şampiyonu oldu.
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