Zaharova: Kiev, Türkiye'nin uyarılarını görmezden geldi
14:42 04.12.2025 (güncellendi: 14:43 04.12.2025)
Kiev'in Karadeniz'deki tankerlere yönelik saldırılarına Moskova'dan bir tepki daha geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Türkiye'nin telkinlerine rağmen Karadeniz'de yeniden saldırı düzenlemesinin Kiev'in Ankara'nın uyarılarını yok saydığını gösterdiğini söyledi.
Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyreden Midvolga-2 tankerinin Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğramasını değerlendiren Zaharova, "Kiev'in Karadeniz'de Türkiye kıyılarında 2 tankere düzenlediği terör saldırısını daha önce yorumlamıştık. Anlaşılan Kiev, Ankara ve Astana'nın açık tepkisini görmezden gelerek, 1 Aralık'ta Türkiye açıklarında 80 deniz mili uzaklıkta bulunan bir Rus ticari gemisine insansız hücumbotlarla yeni bir saldırı düzenlenmesine onay verdi" ifadelerini kullandı.
Zaharova, Kiev rejiminin Karadeniz'deki terör saldırılarının Ukrayna'daki ihtilafın çözüm sürecini aksatmayı amaçladığını da vurguladı.
Rus Dışişleri yetkilisi, "Anladığımız kadarıyla tüm bu terör saldırılarının tek bir amacı var: Çatışmayı çözmeye yönelik barış sürecini sekteye uğratmak ve Karadeniz'de seyir güvenliğini zedelemek" diye konuştu.
Daha önce Zaharova, Rusya'nın Kiev'in Karadeniz'deki Gambiya bandıralı Kairos ve Virat adlı ticari tankerlere ve Novorossiysk açıklarında bulunan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına yönelik terör saldırılarını kararlılıkla kınadığını belirtmişti.
'Karadeniz’deki tanker saldırıları korsanlık'
Rusya Devlet Başkanı Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Karadeniz’deki tanker saldırılarının korsanlık olduğunu söylemişti.
"Tankerlere yapılan saldırılar, tarafsız sularda bile değil; başka bir devletin, üçüncü bir devletin, özel ekonomik bölgesinde gerçekleşiyor. Bu, korsanlıktır” diyen Rus lider, Ukrayna'nın denizle bağlantısının kesilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
