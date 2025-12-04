Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/vladimir-putinle-yilin-ozeti-19-aralikta-1101541689.html
Vladimir Putin'le Yılın Özeti 19 Aralık'ta
Vladimir Putin'le Yılın Özeti 19 Aralık'ta
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin'in her yıl gerçekleştirdiği soru-cevap programının tarihi açıklandı. 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T12:36+0300
2025-12-04T12:36+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kremlin
vladimir putin'le yılın özeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091762182_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_309870b125a521d6caca34741aecd84f.jpg
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük yıl sonu toplantısı olan Vladimir Putin'le Yılın Özeti'nin 19 Aralık günü TSİ 12.00'de yayınlanacağını açıkladı.Açıklamada, “19 Aralık günü saat 12.00'de ‘Vladimir Putin'le Yılın Özeti’ programı gerçekleştirilecektir” ifadesine yer verildi.Dileyen herkes, belirlenen sosyal medya hesapları, internet siteler, telefon, SMS ve MMS numaraları üzerinden Rus lider Putin'e sorularını yöneltebilecek.Geçen yıl Vladimir Putin'le Yılın Özeti 4.5 saat sürmüş ve Putin 76 soruya yanıt vermişti.Direkt Hat programı ve büyük basın toplantısının birleştirildiği formata 'Vladimir Putin ile Yılın Özeti' adı verilmişti. Bir önceki 'Vladimir Putin ile Yılın Özeti', yine 19 Aralık 2024'te düzenlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/hindistan-rusya-zirvesi-ticaret-savunma-ve-is-gucu-anlasmalari-1101534857.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091762182_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_e225d749894dd79654b9191750f6fe54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, kremlin, vladimir putin'le yılın özeti
vladimir putin, rusya, kremlin, vladimir putin'le yılın özeti

Vladimir Putin'le Yılın Özeti 19 Aralık'ta

12:36 04.12.2025
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
Rus lider Putin'in her yıl gerçekleştirdiği soru-cevap programının tarihi açıklandı.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük yıl sonu toplantısı olan Vladimir Putin'le Yılın Özeti'nin 19 Aralık günü TSİ 12.00'de yayınlanacağını açıkladı.

Açıklamada, “19 Aralık günü saat 12.00'de ‘Vladimir Putin'le Yılın Özeti’ programı gerçekleştirilecektir” ifadesine yer verildi.

Dileyen herkes, belirlenen sosyal medya hesapları, internet siteler, telefon, SMS ve MMS numaraları üzerinden Rus lider Putin'e sorularını yöneltebilecek.

Geçen yıl Vladimir Putin'le Yılın Özeti 4.5 saat sürmüş ve Putin 76 soruya yanıt vermişti.

Direkt Hat programı ve büyük basın toplantısının birleştirildiği formata 'Vladimir Putin ile Yılın Özeti' adı verilmişti. Bir önceki 'Vladimir Putin ile Yılın Özeti', yine 19 Aralık 2024'te düzenlenmişti.
Putin-Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
DÜNYA
Hindistan-Rusya Zirvesi: Ticaret, savunma ve iş gücü anlaşmaları
10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала