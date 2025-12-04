https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/vladimir-putinle-yilin-ozeti-19-aralikta-1101541689.html

Vladimir Putin'le Yılın Özeti 19 Aralık'ta

Rus lider Putin'in her yıl gerçekleştirdiği soru-cevap programının tarihi açıklandı. 04.12.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük yıl sonu toplantısı olan Vladimir Putin'le Yılın Özeti'nin 19 Aralık günü TSİ 12.00'de yayınlanacağını açıkladı.Açıklamada, “19 Aralık günü saat 12.00'de ‘Vladimir Putin'le Yılın Özeti’ programı gerçekleştirilecektir” ifadesine yer verildi.Dileyen herkes, belirlenen sosyal medya hesapları, internet siteler, telefon, SMS ve MMS numaraları üzerinden Rus lider Putin'e sorularını yöneltebilecek.Geçen yıl Vladimir Putin'le Yılın Özeti 4.5 saat sürmüş ve Putin 76 soruya yanıt vermişti.Direkt Hat programı ve büyük basın toplantısının birleştirildiği formata 'Vladimir Putin ile Yılın Özeti' adı verilmişti. Bir önceki 'Vladimir Putin ile Yılın Özeti', yine 19 Aralık 2024'te düzenlenmişti.

